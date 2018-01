Karel Gott slaví výročí, před deseti lety se v Las Vegas oženil

K obřadu Ivanu vedla její matka, přitom jim hrál Mendelssohnův svatební pochod, pro samotný obřad zvolili skladbu Love And Marriage a ze svatební kaple je vyprovázel hit Elvise Presleyho Can’t Help Falling In Love.

Bývalá produkční Macháčková, rodačka z Opavy a vystudovaná zdravotní sestra, se rozhodla, že ponese příjmení Ivana Gottová.

Gott si vybral Las Vegas jako místo sňatku, neboť jej ke městu zábavy a hazardu váže silné pouto. „Vystupovaly zde největší legendy světové hudby a showbyznysu. Právě v hotelu Frontier, kde jsem měl v roce 1967 půlroční angažmá, začala také moje zahraniční kariéra,“ uvedl zpěvák.



Do o 37 let mladší Ivany Macháčkové se Gott „zakoukal“ v roce 1998 při vyhlášení výsledků ankety TýTý. V té době působila jako manažerka v pražském Divadle Broadway. Tenkrát mu prý Macháčková dala schválně špatné telefonní číslo, protože byli ještě oba zadaní. Zpěváka to ale neodradilo a po roce spolu začali chodit. Nebyla to ale láska na první pohled. „Dlouho mě dobýval,“ tvrdila. Zamilovanost prý přicházela postupně.

Odpůrce chomoutu a utajené dcery

Gott byl dlouho vnímám jako odpůrce „manželského chomoutu“ a to mu také rozšiřovalo okruh fanynek. „Jakmile se řeklo slovo svatba, Karel se vždy úplně odmiloval,“ potvrdila před časem Gottův letitý postoj Giovanna Roklová, manželka zesnulého pianisty Rudolfa Rokla, který Gotta řadu let hudebně doprovázel. Na požadavku společného bydlení údajně ztroskotal i Gottův vztah s o 27 let mladší Martinou Zbořilovou, dnes manželkou režiséra Miloše Formana, který trval téměř pět let.

Jeden z nejdelších vztahů začal v roce 1969, když u dveří bytu jeho rodičů, kde tehdy ještě bydlel, zazvonila sedmnáctiletá dívka se slovy: „Obdivuji vás jak zpíváte. Ráda bych se s vámi seznámila.“ Jmenovala se Kateřina Vedralová a Gott s ní strávil celá 70. léta, než v roce 1981 odešla do Mnichova, kde devět let nato zemřela.

K nejznámějším Gottovým partnerkám patřila i herečka Evelyna Steimarová, se kterou začal chodit ve svých třiadvaceti letech, či Jitka Svobodová, s níž strávil druhou polovinu 80. let. Šok zažila tato vysoká tmavovláska po revoluci v roce 1989, když se jí jako tehdejší veřejné partnerce donesla zpráva, že Karel má dvouleté dítě. Dceru Lucii mu v roce 1987 porodila dvacetiletá prodavačka Iveta Kolářová.

První potomek se zpěvákovi narodil už v roce 1973, veřejnost se ale o ní dozvěděla až o 11 let později díky fotografii v Mladém světě. Dcera Dominika byla důsledkem půlroční romance s starší tanečnicí Antonií Zacpalovou.

Stránky tisku také plnil například Gottův vztah s Marikou Sörösovou, blondýnkou slovensko-maďarského původu.