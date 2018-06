Před bezdomovectvím chrání Saudkovy šest bytů

Původně byly byty jen dva. V jednom ateliéru žil Jan, v jiném bytě už od studentských let Sára. Shodou okolností dostali oba ve stejnou dobu výpověď. Sice slušnou, ale jasnou. "Tehdy jsme oba zažili, jaké to je, když má člověk ztratit střechu nad hlavou - to je pocit ohrožení, který jsme se rozhodli už nikdy nepocítit," vysvětluje Sára.

Důvodů, proč s adresami bytů dnes Saudkovi žonglují jako s kuželkami, je samozřejmě více. Mohou v nich bydlet přátelé, když přijedou na návštěvu, je kam se uchýlit před opravami v bytě. Jeden má Sára jako své soukromé útočiště, "dívčí pokojík", další v paneláku si zase nemůže vynachválit Jan, protože "tam teče horká voda hned".

A konečně byty slouží jako fotografické ateliéry. Proto jsou i velmi podobně zařízené: stejně nakašírované stěny, známé ze Saudkových fotografií, starobyle působící dlaždice a jen pár kusů nábytku, zato hodně orientálních koberců, někdy i na stěnách, tlumené osvětlení. Většinou všechno pochází od pražských vetešníků nebo obchodů se starožitnostmi, kde Sára nakupuje už od dob svých studií.

"Naštěstí máme se slečnou stejný vkus," potvrzuje Jan Saudek. "Žádné linoleum, hodně kytek, velká kuchyně, protože jsme rozežraní… Slečna dovede nejen sehnat řemeslníky, ale i kuchtit."

Sára Saudková zase chválí svého přítele: "Jan má vynikající přirozený smysl pro krásu, vkus a vrozenou potřebu dekorovat. Já se od něj hodně učím, mám to štěstí, že jsem jako houba, která nasává všechno dobré."