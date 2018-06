Přecpaná Vltava

Obrázek první: Klidná voda. Žádné peřeje. Žádný kámen uprostřed řeky. A přece ten člověk vepředu v lodi najednou rozhazuje divně rukama. Co to dělá? Stačí připlout blíž – a vše je jasné. Ta osoba nebojuje s přírodou – ale vykládá cosi komusi do mobilního telefonu.Obrázek druhý: První jez: na břehu sedí pod žlutým slunečníkem na plastové židli mládenec ve žlutém tričku. Nezúčastněně hledí na lidi přetahující lodě. Občerstvení evidentně nenabízí. Na druhém jezu – totéž. Co tu ten žlutý mladík dělá? "Jsem z půjčovny. Hlídám naše lodě. Když se náš klient převrhne, pomohu mu vylít vodu a chytat pádla. Když se zvrhne někdo jiný, ani se nezvednu. Češi, ti jsou v pohodě, ale Rakušáci, ti v tom většinou nikdy neseděli, ti se otočí každou chvíli…"Obrázek třetí: K jezu se blíží loď. Trochu křivolace. Řídí ji rozesmátá baculatá paní, o které se těžko dá říci, že kormidluje – pádlo si přendává střídavě z levé ruky do pravé a naopak. Před jezem nezastaví a jede bez obhlédnutí šlajsny dál. Křach, loď narazila na kámen a se skřípáním se, rozkývaná proudem vody, přesmykne přes kámen a pluje dál. Víc štěstí než rozumu. Tělnatá paní se radostně směje. Kdo ví, třeba měla všechny informace v bedekru. Dcera na přídi volá: Mama, du bist super!"Dřív si vozili lidi všechno na lodi, teď jezdí vodu auty," líčí situaci na Vltavě šéf tábořiště a dřevěného kiosku, rodinného podniku U veverek Zdeněk Švehla. Tábořiště je na opačné straně řeky než silnice "a tak je tady rušno do čtyř, do pěti, vodáci se zastaví na pivo a buřta a pak je pokoj."U veverek zůstává na noc jen málokdo. Buď ti, kteří mají všechno s sebou na palubě, anebo ti, kteří řeku přebrodí od nedalekého parkoviště. Tábořiště, které je řekou odříznuté od silnice, patří na Vltavě k nejklidnějším. "Dnes večer to vypadá tak na dva stany," rozhlédne se pan Švehla. "A až zavřeme kiosek, bude klid." Pan Švehla je U veverek tři roky.Původně vedl velký, rušný kemp vodáckého oddílu ve Spolí v blízkosti Českého Krumlova. "Vydržel jsem to pět let a měl jsem toho dost. Bordel, řev, opilci...Lidé dnes nejezdí na vodu, jezdí chlastat na vodu. Nejedou za dva dny do Budějovic, ale od kiosku ke kiosku," upřesňuje důvody, proč hledal klidnější místo. "Včera tu byla parta Slováků, byli tak opilí, že se jim podařilo nastoupit do lodě tak napodesáté. Jo, někdy tady máme hezké divadlo," pokyne směrem k tekoucí vodě, "ale jinak si říkám, že kdyby nebyla Vltava tak mělká, ale měla dva metry, je tady každý rok tisíc utopených." Zdeněk Švehla přičítá boom na Vltavě na vrub turistickému průmyslu."Jak se toho ujaly cestovní kanceláře, byl konec. Od Vyššího Brodu po Zlatou korunu je dobrých dvacet půjčoven a pak ještě tak deset, které půjčují načerno. A další jsou ve velkých městech – v Praze, v Budějovicích, své lodě mají penziony. Všimněte si, na té řece mají tři čtvrtiny lodí čísla. Cestovky organizují turistům na zpestření programu jednodenní výlet na vodu. Dovezou jim svačinu až na místo. Ale potom to v plné sezoně vypadá tak, že je řeka totálně ucpaná - fronta u vyšebrodského jezu je na hodinu a půl. A samozřejmě, všude bordel, plastové láhve v každém vracáku, prostě hrůza. Já jsem taky vodák," dodává pan Švehla, "kanoistiku dělá naše rodina závodně – ale na Vltavu? Dnes tak jedině v zimě nebo na jaře. Měl bych být kvůli kšeftu rád, když jede víc lidí. Ale: radši míň vydělat a být k řece ohleduplní."Radek Rytíř, který je v kempu na brigádě a čeká jej vojna, si nestěžuje: "Já myslím, že je to tu v pohodě, žádné problémy nejsou. Žádný zvláštní bordel také ne. Tedy, že by po sobě všichni lidi uklízeli, to ne. Ale myslím si, že ani není pravda, že se policajti, kteří jezdí kolem, bojí vystupovat ven z auta. Měli jsme tady za celé léto jen jednu nepříjemnou příhodu – byl tu pán, měl rukáv špinavý od asfaltu, někdo na něj z legrace hodil vajgla, chytila mu ruka, tak utíkal do umyváren, první na řadě byly dámské, tak tam vlítnul – ale paní odsud běžela a křičela, že je tam nějaký úchyl. Ale nic jiného se tu opravdu nestalo, dokonce se tu ani nekrade, žádná loď se neztratila, jen se holt občas déle huláká do noci. Prý nedávno sepsali lidé, co bydlí v domcích nad kempem, petici, ale vždyť naopak z vodáků žijí, určitě alespoň ti, kteří si v garáži nebo z části domku zřídili hospodu."Pan Mižura, který bydlí nad kempem v rodinném domku, má názor odlišný. Možná má pár domků v létě z vodáků živobytí – ale ostatní podle něj terorizuje neustálý hluk opilých vodáků, kteří se vracejí v noci z krumlovských hospod do kempu. "Už jsme se definitivně vzdali snahy na naší zahradě pěstovat ovoce nebo zeleninu a chovat slepice či králíky. Vodáci všechno otrhají, sní, slepici ukradnou. Už nepěstujeme nic. A stejně nám do zahrady lezou."Kdo by z vltavských vodáků neznal dřevěnou hospodu, zavěšenou nad řekou v místě, kde se lze "ulejt" od sjíždění dvou krumlovských jezů a zkratkou protáhnout lodě skrz věhlasnou krumlovskou myší díru. Od té doby, kdy jsou krumlovské jezy znovu opravené a lze je bez velkého rizika sjíždět, sice Myší dírou protahuje svoje lodě méně lidí – ale zastavit se v Rumyší díře patří stále k jejich nepsaným povinnostem.Rumyší díru vede Jiří "Rum" Škarvada, v civilu stavbyvedoucí, ale jinak známý krumlovský vodák a recesista. Hospůdka nad vodou funguje už dobrých pět let, pan Škarvada bydlí přímo nad ní."Tu hospodu jsme tady nedělali ani tak kvůli vydělávání peněz, spíš aby byla legrace. Aby bylo kde hrát. A to je to největší zklamání: před pár lety ještě přijela parta, vytáhla z loďáku kytaru, basu a banjo, hráli dvě hodiny a jeli dál. A pak přijela druhá, třetí. Teď vylezou na břeh – a pindaj do mobilních telefonů. No, jen se podívejte," ukáže k dlouhému stolu, kde si parta mladých lidí nahlas za hlasitého chechtání navzájem čte vtipné esemesky od kamarádů. I on si nechává chuť na sjíždění Vltavy zajít až do září: "Staří vodáci už v tomhle blázinci nejezdí."Za všechny ty týdny letních měsíců června, července a srpna, kdy na břehu počítali, napočítali nakonec 80 tisíc vodáků. V e zprávě Průzkum zatížení Vltavy 1998 pak stojí: "za maximální počet vodáků považujeme sto tisíc za sezonu. Víc by znamenalo nutnost regulace nebo redukce." Letošní sezona byla prý díky vytrvalým dešťům slabá, ovšem bude-li příští léto povedené, pak Vltavo, těš se…