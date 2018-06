Pražští záchranáři nominovali Pomejeho na ocenění za záchranu sebevraha

Jiří Pomeje, který prý zachránil sebevraha hned první den svého vysílání (více o tom čtěte zde), znovu zachraňoval krátce před Vánoci. Přímo do studia dostal zprávu o tom, že se jeden z jeho posluchačů chystá spáchat sebevraždu. "Jirko, včera jsem přišel o ženu, kterou jsem měl 31 let. Zahynula při dopravní nehodě. Nevím, co mám dělat. Chodím po bytě a mám u sebe devítku, asi si proženu hlavu kulkou," napsal mu muž jménem Jiří v textové zprávě.

Moderátorovi se podařilo muže přesvědčit k cestě taxíkem do rádia a osobnímu rozhovoru. Následně zavolal na tísňovou linku, ze které dispečerka kontaktovala nešťastného pasažéra přes řidičku taxíku a s mužem během jízdy rozmlouvala. Nakonec se jí podařilo muže uklidnit a po příjezdu před rozhlasovou stanici a krátkém rozhovoru s moderátorem se muž svěřil do péče záchranářů.

"Jsem hrozně rád, že teď už je Jiří v péči odborníků. Ani nedokážu říct, jak moc jsem šťastnej, že všechno dobře dopadlo," uzavřel tenkrát svou misi unavený moderátor (záznam z onoho večera nejdete zde).

Za tento zásah byl Jiří Pomeje nominován na Zlatý záchranářský klíč, jehož posláním je ocenit výjimečné zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků.

"Mohu potvrdit, že byla přijata jeho nominace od mluvčí pražské záchranné služby Jiřiny Ernestové," řekla garantka soutěže Jana Bradáčová s tím, že po uzavření nominací bude následovat dlouhý proces ověřování a vybírání, který vyvrcholí předáním cen prezidentem republiky.

Jiří Pomeje s přítelkyní

"Samozřejmě mě to moc potěšilo, ale myslím, že by to udělal každý. Pro mě je největší ocenění to, že mi lidi důvěřují natolik, že mi zavolají, když je jim nejhůř. A tomu se nic nevyrovná," skromně okomentoval svou nominaci moderátor Jiří Pomeje.

Nominace ovšem neznamená, že Pomeje cenu získá. Uzávěrka bude teprve 31. ledna a nominací mohou být tisíce, zvlášť v kategorii laiků. Ty se následně ověřují podle záznamů tísňové linky apod., aby se vyloučily případy, kdy o žádnou záchranu nešlo.

Pomeje má za sebou úspěšný rok. Kromě uznání záchranářů získal za práci v rádiu i ocenění posluchačů, když se stal nejoblíbenějším rozhlasovým moderátorem, a daří se mu i v soukromí. Zasnoubil se s čtyřiadvacetiletou studentkou Andreou Šťastnou.

Jiří Pomeje při přebírání ceny v kategorii Nejoblíbenější moderátor roku Jiří Pomeje u soudu

Stále ho ale pronásleduje nevyřešený spor se Státním fondem na podporu a rozvoj české kinematografie, kterému prý v souvislosti s filmem Andělská tvář způsobil škodu zhruba 5,5 milionu korun a za poškozování věřitele mu hrozí až tříleté vězení. Další stání má Jiří Pomeje už v úterý.