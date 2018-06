Pražský výběr vyměnil drogy za léky a Kocáb zhubl 15 kilo

15:24 , aktualizováno 15:24

Fanoušci Pražského výběru se s jejich návratem dočkali rockového nářezu, jaký pamatují z nejlepšího období kapely. Jejich vzorem je nesmrtelný Mick Jagger a věří, že ještě dvacet let budou hrát. Jak ale přiznali v Show Jana Krause , v zákulisí to už není, co to bývalo.