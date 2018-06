Pražské metro se proměnilo v přehlídkové molo

Přehlídka začala na stanici metra Flóra. Na přeplněné nástupiště přijeli modelky a modelové v oblečení, které se více hodilo do Asie než do střední Evropy. Muži měli dlouhé a široké sukně a elastická trička s orientálními ornamenty. Ženy byly oděné do šatů krátkého i dlouhého střihu sešitých z několika kusů různých druhů látek. Atmosféru Dálného východu doplňovalo nápadné líčení a účes ala Japonsko.

Mezi lidmi, kteří čekali na nástupišti, se chovali modelky a modelové jako "blázni". Pokřikovali na sebe, tančili a opičili se po přihlížejících. Když přijelo metro, všichni se nacpali do vagonů. Nebylo tam k hnutí. To však modelkách a modelům nevadilo a dále na sebe upozorňovali. Snažili se posunky a gesty komunikovat s cestujícími, někteří však jen vydávali skřeky nebo předváděli to, jak se chovají pasažéři. Jedna z modelek začala hladit malého psa, kterého v ruce držela nechápající mladá žena. Pokaždé když zastavilo metro, účinkující se z něj vyhrnuli a začali pobíhat po nástupišti. Těsně před hlášením, že se zavírají dveře, naskočili opět do vagonů.

Na stanici Staroměstská se metro téměř vyprázdnilo. Dav v čele s manekýnami a manekýny se za hlasitého jekotu rozběhl po eskalátoru. Za deštivého počasí se pak všichni odebrali do nedaleké galerie Arzenal, kde se veselilo až do pozdních nočních hodin. Dobře se bavil i Jošiki Hišinuma, tvůrce modelů, který se show v metru zúčastnil.

"Jsem velice šťastný a spokojený. Akce se moc povedla. Za všechno děkuji mému dlouholetému kamarádovi Bořkovi Šípkovi, který přišel s nápadem udělat přehlídku v pražském metru," řekl redaktorce iDNES usměvavý extravagantní návrhář.