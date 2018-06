Prázdniny jsou zkouškou z rodičovství

Psychologové tvrdí, že co rodiče do dětí vloží do patnácti let, to mají. Jestliže něco zameškali, už to patrně nedohoní, je-li ovšem jejich výchovné svědomí čisté, nemusí se o potomky bát, ani když na nějaký den či týden zmizí z jejich dohledu. Spíše než svou dceru či syna by teď měli začít vychovávat sami sebe: měli by se naučit dát jim volnost a důvěru."Stárnout společně s dětmi je umění," soudí Jitka Gabašová z České cesty, což je organizace, která pořádá sebepoznávací akce pro děti a dospělé, ale také pro obě věkové kategorie zároveň. "Rodiče se musí naučit děti respektovat, diskutovat s nimi, přiznat jim jejich jinakost, což ovšem neznamená, že je úplně pustí z dohledu. Měli by vědět, s kým děti jsou, kde jsou a mít ponětí o tom, co tam dělají. V dětství jim určili nějaké mantinely, jisté hranice, v nichž se děti pohybovaly, a ty hranice se teď rozšiřují - což ovšem samozřejmě neznamená, že by padly úplně."Svým způsobem mají vyhráno ti rodiče, kteří svým dětem pomohli včas najít dobrou identifikační skupinu. Jestliže se teenageři dobře cítí mezi partou horolezců, vodáků, cyklistů, výtvarníků, pak není mnoho co řešit. Pustit je na prázdniny s partou nadšenců, zejména pak jede-li s nimi někdo zkušenější, komu mohou rodiče věřit, je ideálním řešením pro obě strany.Jestliže dítě zatím nikam nepatří, může zkusit najít partu lidí, s nimiž se bude cítit dobře, právě o prázdninách. Nabídek na tematické pobyty v přírodě pro teenagery je řada. "Při výběru se řiďte tím, zda kromě hlavní náplně tábora, což může být určitý sport nebo umění, existuje další smysluplný program," doporučuje Jitka Gabašová. Dospívající totiž mají zdánlivě přebytek energie, do všeho se vrhají naplno, ale brzy se unaví. Potřebují program, v němž se rychle střídají různé činnosti a kde se mohou poměřovat s jinými, aniž by stále jen vyhrávali, nebo naopak prohrávali. Mimochodem připravit jej vůbec není jednoduché."Rozhodne-li se dítě dobrovolně a ochotně strávit nějaký prázdninový týden s rodiči, mohou si dotyční gratulovat - nestává se to každému. Pravděpodobně pro ně už v minulosti dokázali vymyslet takovou náplň letních dní, v níž si našli svůj prostor i realizaci. Měli by však mít na paměti, že jejich syn či dcera už nebudou chtít být na dovolené jen pěšákem, neboť podvědomě doufají v postup na žebříčku rodinné hierarchie. Budou chtít spolurozhodovat o cíli prázdninových cest i o náplni letních dní. Je to jejich právo a úkol pro rodiče.