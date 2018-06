Prázdniny Ewy Farne: Pěkní číšníci, uřvané uklízečky

"Večerní procházky, uličky plné obchodů, krásné restaurace, osvětlené pobřeží, měsíc odrážející se na hladině jezera," vzpomíná Ewa na nedávno prožitou dovolenou na italském jezeře Lago di Garda. Kdo by to řekl, že tahle čtrnáctiletá energická zpěvačka je taková romantička! A letní lásky? "Nebyly žádné. Byli tam ale milí a hezcí číšníci," prozrazuje potutelně mladinká zpěvačka, která strávila týden v Itálii a předtím v Chorvatsku s rodiči a svými dvěma sourozenci.

Sestra i chůva je nejstarší z dětí manželů Farnych náramná. Nejen, že se o prázdninách věnovala dvanáctiletému bráškovi, ale starala se i o roční sestřičku. Že je ještě sama dítě, kterému ovšem mnozí prorokují, že díky tomu, že se pohybuje v showbyznysu, rychle dospěje, dokázala řáděním v aquaparku, nebo skákáním na trampolíně. Okouzlená byla na druhou stranu i z amfiteátru v nedaleké Veroně. "Byla právě sezona, tak se tam každý večer hrála opera. Když jsem viděla plakát, málem mi vyletěly oči z důlků. Obrovský amfík s velikánským pódiem a zhruba třicet tisíc diváků! Musí být úžasné tam zpívat," míní.

Na parasailing si netroufla

V Chorvatsku nedaleko Poreče si užívala pohodlí hotelu a nejvíc jeho lehátek na pláži a u bazénu. "Jsem typ, co si nejraději lehne na pláž, koupe se a opaluje. Když už jsem měla sluníčka dost, válela jsem se na pokoji s horou DVD. Ta vedra byla opravdu hrozná, ale slyšela jsem, že u nás to nebylo o moc lepší. Občas jsem se donutila jít si zahrát tenis, zaběhat do fitka a taky střílet z luku. Pokukovala jsem i po parasailingu, ale nenašla jsem nakonec odvahu."

Zpěvačka bude z letošních prázdnin vzpomínat vedle památek, pohody, lenošení a dobrého jídla i na jednu nepříjemnou věc - hlasité italské uklízečky. "Pořád na sebe na chodbách řvaly a mamka vůbec nemohla uspat moji malou sestřičku," říká Farna. "Jinak bylo na obou místech krásně. Cestou z Chorvatska jsme si prohlédli i Benátky a cestou z Itálie domů ještě Rivu. Benátky jsou nádherné. Dlouho jsem neviděla tak hezké, zajímavé, ale chaotické město. Odpočinula jsem si od všeho a to byl můj hlavní cíl. Mám vyvětranou hlavu a jsem doufám připravená na koncerty a zbytek pracovních prázdnin," uzavírá Ewa Farna.