Prázdniny budou ve stylu mikromini

Mini se nám vrátila potřetí

Zatímco ještě nedávno se nosily sukně v délce ke kolenům, letos už potřetí v historii módy mohou dámy své nohy pořádně ukázat. Jak dokazují fotografie z módních přehlídek po celém světě od New Yorku po Paříž, nejkrásnější jsou ty nejkratší modely.

Nabídka minisukní je letos bohatá a výběr materiálu záleží čistě na vlastní fantazii, povoleno je všechno, použít se dá džínovina, kůže, hedvábí. Na střihu až tak nezáleží. Na výběr jsou úzké sportovní sukně obepínající tělo, ale také rozevláté a elegantní mikromini se sklady či výrazně rozšířené v rockenrollovém stylu.

Mini poprvé

Do začátku první světové války běžný evropský či americký muž až do sňatku zpravidla netušil, jaké má jeho nastávající nohy. Teprve ve dvacátých a třicátých letech minulého století si ženy začaly sukně zkracovat. Nejprve ukázaly nárt, pak lýtko, a nakonec i kolínko. Zbýval už jen poslední krůček k odhalení stehna. Ten udělala na přelomu padesátých a šedesátých let londýnská módní návrhářka Mary Quantová.



Rebelantská mládež tehdy bojkotovala všechna zaběhnutá pravidla. Dcerušky už nechtěly vypadat jako jejich matky. A právě to bylo motivací pro Mary Quantovou, aby šokovala svými sukněmi do půli stehen. Její filozofie byla jasná: „Být nápadný? Co je na tom špatného? Jenom hlupák utratí hromadu peněz za něco, čeho si nikdo nevšimne!“ Minisukně byly skutečně průkopnickou kreací, a setkávaly se tudíž se zcela protichůdnými reakcemi - nadšením i nekompromisní kritikou.

Do haute couture je poprvé uvedl Francouz André Courréges. Svým zákaznicím oblékal pod krátké šaty bermudy a dětské punčochové kalhoty. K tomu bílé plastové holínky bez podpatku. K omlazení zjevu tehdejších žen Courréges zkrátka nepotřeboval skalpel, stačily mu nůžky.



Idolem mas se stala šestnáctiletá modelka Twiggy, slavná téměř jako Beatles. Její oblečení kopírovaly miliony dívek, protože jednoduché minišaty a minisukni zvládly ušít i ty, které si poprvé sedly k šicímu stroji.

A když se v roce 1966 objevila v minisukni na veřejnosti i Jackie Kennedyová, začaly po ní sahat i ženy odrostlé věku květinové generace. Budoucnost minisukní byla navždy zajištěna.

Mini podruhé

O 20 let později to byla sukně od Gianna Versaceho, která dostala minisukně opět do popředí. Byla tak úzká, že jste si na ní ztěží mohla sednout. Dokonce dřívější pokusy o stáhnutí sukně zpět pod kolena byly chápány jako možná alternativa, rozhodně už nemohly expanzi minisukní utlumit.



Mini potřetí

Dnes jsou hlavní součástí modelů opět minisukně, tentokrát však s minimální spotřebou látky. Mikrominisukně letos ve většině případů doplňují vysoké boty v černé barvě, nebo leopardí kůže. Chcete-li ještě více opticky zeštíhlit stehna, obujte si k minisukni široké kozačky. Jinak jsou v kurzu lodičky bez podpatku nebo sandály.

Zrádná mini

Pokud jde o propagátorku minisukní Mary Quantovou, škodolibé jazyky naznačují, že za jejím bojem nebyla ani tak touha přinést něco nového jako spíš "punčocháčová" lobby, která potřebovala z trhu vytlačit výrobce punčoch.



Nošení minisukní

vyžaduje neustálou ostražitost. Po usednutí

do židle by mělo následovat elegantní přehození nohy přes nohu, nebo stočení kolen lehce stranou. Problém nastává rovněž při zdvihání čehokoliv ze země či při vystupování

z auta.



Minisukně má totiž svá úskalí. Dlouhé štíhlé nohy v ní působí mnohem estetičtěji než jejich kratší a silnější kolegyně. Je proto dobré zvážit, pro koho je mini šťastnou volbou.



A tak dnes stejně jako před čtyřiceti lety platí, že k minisukním nepatří jehlové podpatky ani rozměry rubensovských krásek.



Nejvhodnějším oblečením není kupodivu ani v horkých slunečných dnech. Dlouhá sukně s rozparky je totiž do parného letního dne mnohem vhodnější.