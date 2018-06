Prázdninová zkouška z rodičovství

S myšlenkou, že by dovolená mohla být schůdným způsobem, jak seznámit dítě se svým novým partnerem, si pohrává řada rozvedených rodičů. Jedna z možností to sice opravdu je, otázkou ovšem zůstává, zda je optimální. Podle Iva Plaňavy, předního českého odborníka na problematiku rodiny, je při prvním kontaktu dítěte s matčiným novým přítelem či přítelkyní otce třeba jisté obezřetnosti. »Existencí potenciálního rodiče totiž není žádné dítě příliš nadšeno, a pokud ano, pak to nevěstí nic dobrého. Vrhá-li se do náruče cizího člověka, pak to bývá spíše příznakem dlouhodobého vnitřního strádání než znamením nečekaného splynutí duší,« soudí Ivo Plaňava. »Porozvodové děti bývají ve styku se známými rodičů ostražité a nedůvěřivé. Jejich opatrnost je třeba respektovat a dát jim čas.« »Matce se zdálo z nějakého důvodu výhodnější seznamovat nás s novými strýčky na neutrální půdě kempu u Máchova jezera,« vzpomíná na matčiny pokusy o sblížení dětí s novými partnery třicetiletý učitel z Prahy. »První rok nás to trochu zaskočilo, druhý jsme však už se sestrou přítomnost dalšího vstřícně naladěného cizího pána dokázali využít. Společně jsme ho obrali o úctyhodný počet zmrzlin a o většinu času, který chtěl patrně strávit s matkou. Když s námi třetí rok jel znovu a byl vůči nám podstatně rezervovanější, myslím, že jsme toho dokonce trochu litovali,« dodává. »Matka ani on už totiž nevyvíjeli tak úpornou snahu nadchnout nás pro společné soužití.« Cesta, kterou zvolila matka dotyčných dětí, není podle odborníků nejsnadnější, ba právě naopak. Dovolená sama o sobě totiž patří k rizikovým partnerským situacím a kombinovat ji s dalším rizikem je náročné přinejmenším pro nervovou soustavu obou dospělých. »Na počátek bych se vyvaroval nejenom společných dovolených, ale i společných víkendů a nedělních obědů,« doporučuje Ivo Plaňava. »Žádné rituály a ceremoniály, nejschůdnější je účelový kontakt: Nejde-li synovi nějaký předmět, může mu matka nabídnout, že se zeptá známého na doučování. Jdou-li odpoledne do kina nebo na výstavu psů, může se k připojit pán nebo dáma, kterého akce také zajímá.« Pokud by se rodič přece jen rozhodl načasovat seznámení na dobu dovolené, měl by mít na paměti, že sice má právo na intimní život, jeho dítě má však právo na lásku svých rodičů, a toto právo je v daném případě přednostní. Dojde-li tedy v trojúhelníku rodič - dítě - nový partner k nějakému napětí, což patrně dojde, je jeho místo na straně dětí, nikoli na straně nového partnera. Měl by si být také vědom, že od jednoho či dvou letních týdnů si nelze slibovat, že se z nich nový partner a děti vrátí jako kamarádi až za hrob, či dokonce jako nový milující rodič a potomek. Vznik vztahu, který by se dal nazvat jen jako jakási »přátelská tolerance«, odborníci odhadují nejméně na rok, opravdová důvěra a přátelství se však rodí ještě mnohem déle.