Právník Ryderové u soudu pohořel

Krádeže se měla podle obžaloby Ryderová dopustit v prosinci minulého roku, když si z luxusního obchodního domu Y Oue v exkluzivní losangelské čtvrti Silverlake odnesla zboží v ceně sotva za 5000 dolarů.

Herečka, známá českým divákům například z hororu Dracula, filmu Podzim v New Yorku či psychologického dramatu Narušení, se necítí být vinna. V případě, že by jí však přesto soud krádež prokázal, hrozí nenechavé umělkyni trest až čtyř let odnětí svobody.