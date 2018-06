Pravidla královského fotbalu vraždu zakazují

Ani příchozím nikdo nijak nebrání zápasu se zúčastnit. Hra začíná pravidelně ve dvě hodiny odpoledne, používá se míč z kůže a korku. "Říkáme tomu fotbal, to je pravda, ale většinou se do míče ani nekopne," říká jeden z místních plejerů Richard Smith."Většinou ten míč někdo popadne a snaží se s ním utéct. Ostatní hráči se mu v tom pokoušejí zabránit - takže občas se třeba půl hodiny nic neděje." Hřištěm je často i koryto potoka - v tom případě patří k povinnostem každého zdejšího sportovce skočit za míčem do vody.Regulí má tato prastará hra málo. "Zakázaná je vražda a vézt míč jakýmkoli vozidlem," cituje Smith starodávná pravidla. Když hráči stačí vstřelit gól do pěti odpoledne, začíná se znovu. Hráč, který dal branku, si může míč ponechat - místní starosta pak musí přinést nový.Ashbournskému fotbalu se říká královský - v roce 1928 jej tady totiž hrál i princ z Walesu, pozdější britský král Edward VIII. V dlouhé historii je zaznamenáno dokonce několik případů, kdy gól vstřelily ženy.