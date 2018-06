Pravidla bezpečného surfování pro děti

1. Nevyplňujte žádné dotazníky žádající vaše osobní údaje, jako je adresa, rodné číslo, škola, číslo telefonu, číslo účtu v bance apod. S osobními daty zacházejte velmi opatrně (to platí nejen pro děti a nejen pro internet). Vaše tajné heslo by mělo být známé jenom vám, nesdělujte je ani nejbližším přátelům.2. Poznávání nových lidí je dobrou zkušeností a zábavou, s novými přáteli se však vždy svěřte svým rodičům. Pokud se chcete osobně setkat s někým, s kým jste se seznámili přes internet, dovolte to nejdřív rodičům, nebo je požádejte, aby byli setkání přítomni.3. Spousta věcí na internetu je užitečná a zajímavá, existují však také stránky nebezpečné a urážlivé (rasismus, pornografie, terorismus...) Pokud na takovou stránku narazíte, hned informujte rodiče nebo učitele.4. Chat může být dobrou zábavou a zdrojem poznání (zvlášť pokud chatujete v cizím jazyce). Nezdržujte se však ve virtuálních místnostech, pokud je na vás někdo hrubý, používá sprosté výrazy, vyhrožuje nebo se chová jinak podezřele.5. Neotvírejte nikdy e-mail, jehož odesilatele dobře neznáte.Vyhněte se zvlášť ve selým a vtipným výzvám typu I love you, mohly by obsahovat nebezpečné viry.