Pravdy Diany Kobzanové: kariéristka, která nepotřebuje chlapa

"Ano, jsem kariéristka, která se naučila žít sama a horko těžko se přizpůsobuju někomu dalšímu. Když je člověk delší dobu sám, zvykne si být sám se sebou a rozhodovat si, kdy co udělá a kde se jak dlouho zdrží. Zjistila jsem, že po letech nejrůznějších skandálů je pro mě teď důležitá práce, protože jsem se za poslední roky dostala na jinou úroveň a nechce se mi zpomalovat," řekla iDNES.cz Kobzanová.

Další z otázek zaostřila na Kobzanovou coby modelku. Moderátora Petra Šišku zajímalo, jestli prožívala stavy, kdy se na všechno chtěla doslova vykašlat a vrátit se domů k mamince.

Speciál Vše o soutěži Nic než pravda

"Ano," odpověděla modelka a moderátorka ve studiu. "Takové chvíle jsem prožila v 16 letech, kdy jsem pracovala v Barceloně. Moje spolubydlící mi tehdy ukradla všechny peníze a nezbylo mi nic jiného než žít z kapesného agentury, což není nijak velký. Ve finále jsem zvažovala, jestli jezdit MHD, nebo jíst. Tak jsem raději jedla a chodila pěšky, nerada bych umřela hlady, ale bývala jsem tehdy hodně vyřízená," zavzpomínala na svůj tříměsíční pobyt ve Španělsku.

Bez povšimnutí nezůstaly ve speciálu Nic než pravdu ani erotické fotografie, které Kobzanová nafotila a kvůli kterým záhy přišla o titul Miss ČR 2001.

"Je mi líto, že jsem u korunku přišla," přiznala, "ale není to o tom, že bych litovala korunky jako takové, spíš to myslím celkově, protože to hodně ovlivnilo můj tehdejší osobní život. Litovat nemůžu, protože je to součást minulosti a nikdo s tím nic neudělá. Je to tak, bude a to je konec tohoto příběhu."



Diana Kobzanová vysoutěžila pro organizaci Helppes 200 tisíc korun

Z rudého křesla - byť značně propocená - nakonec odcházela s 200 000 tisíci. Je to částka, která poputuje na výcvik asistenčních psů organizace Helppes, což je centrum výcviku psů pro postižené. "Je to přesně částka, která je potřebná k výcviku jednoho asistenčního psa. Vím, že bych se mohla nechat zlákat vidinou větší výhry, ale přece jen i v mém soukromí jsou věci, u nichž budu ráda, pokud zůstanou skryty. Navíc věřím, že toto nejsou poslední peníze, které jsem pomohla občanskému sdružení Helppes získat," dodala Diana Kobzanová.