Pravda o Jennifer Aniston: Plastika nosu a liposukce

Nancy nyní vydala román o smyšlené seriálové hvězdě, který má být inspirovaný životem Anistonové.

Jennifer měla podle spisovatelky podstoupit zkrášlující procedury ještě předtím, než se proslavila.

Hlavní hrdinka knihy nazvané The Underminer: Or, the Best Friend Who Casually

Destroys Your Life (Tajný nepřítel: Nebo nejlepší přítel, který náhodou zničil váš život) se jmenuje Jane a autorka jí popisuje jako „slavnou hvězdu sitcomů“.

Jane si přitom v knize stěžuje na orlí nos, který si nakonec nechala upravit plastickými chirurgy. Specialisté se také postarali o zlepšení jejích kadeří a postarali se i o odstátí tuků.

Čtyřicetiletá Balbirerová se také netají tím, že ji Anistová připravila o roli v Přátelích.

Ačkoliv si autorka stojí za svým a na svých výrocích nehodlá měnit jediné slovo, mluvčí Anistonové se k tomu vyjádřila jedinou větou. „Je to jen nějaká oportunistka,“ řekla mluvčí Jennifer na adresu Balbirerové.