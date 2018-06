Pravá blondýnka porodila syna

"Maminka i chlapec jsou v pořádku a cítí se dobře. Manželé jsou velmi šťastní," řekla herččina mluvčí Nanci Ryderová.

Sedmadvacetiletá Reese Whitherspoonová poprvé upoutala diváky ve filmu Roberta Mulligana The Man In The Moon, hrála hlavní roli ve filmu A Far Off Place, thrilleru James Foleye a dalších snímcích.

Osmadvacetiletý Phillippe debutoval v thrilleru Krvavý příliv, popularitu mu přinesla role homosexuálního teenagera v seriálu One Life to Live, hrál ve filmech Zkurvená nuda, Elita, Tajemství loňského léta, Gosford Park.