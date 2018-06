Pravá blondýnka aneb intelekt do růžova

Plavovlasá advokátka jménem Amanda Brownová měla kliku. Absolventka Stanfordské právnické školy totiž napsala román, který - aniž byl publikován - skončil jednoho dne na stole filmového producenta, a tomu se líbil.Román se jmenoval Pravá blondýnka a jeho hrdinka Elle ­ stejně jako ve filmu, který měl tento týden v kinech premiéru. Těm, kteří znají důvěrně časopis téhož jména, nejspíš rychle svitne, kudy se asi bude příběh ubírat. Že bude především o ženách, zejména pak půvabných, blonďatých a ztepilých. Respektive o tom, jaký život vlastně takové plavovlásky vedou, jak se udržují in" a v jakém stylu. Zatímco neučesané intelektuálky se zničeně přehrabují ve stozích papírů a knih na svých přetékajících tvůrčích stolech a pod nánosy prachu loví legitimaci do knihovny, upravené světlovlásky se obklopují převážně kosmetickými taštičkami a jejich oblíbenými podniky bývají salony krásy. V konverzaci o projevech postmodernismu v umění zrovna nevynikají, zato v odstínech make-upu jsou fantastické přebornice. Barvy jejich šatů rozhodně nepatří k nenápadným. Růžová, oranžová, ostře fialová nebo v lepším případě tyrkysová ­ to jsou odstíny jejich šatníku a do jisté míry i způsobu života. Ty zlomyslnější, vesměs ženské jazyky brunet pak tvrdí, že i způsobu myšlení. Pravá blondýnka ­ jak ji vidí její autorka Amanda ­ ovšem hází podobné teorie elegantním obloukem pod stůl. I proto ženská hrdinka Elle producenta Marca Platta ještě na jeho pracovním stole tak okouzlila. Od začátku se mi líbilo, že to je veselý, sexy a zároveň povzbudivý příběh," tvrdí. Svět se dívá na Elle a vidí krásnou blondýnu, ale nic víc. Elle ale nesoudí ani sama sebe, ani nikoho jiného. Svět jí připadá bezvadný, ona je taky bezvadná, všichni jsou bezvadní a nic to nemůže změnit." Studentka, která se rozhodne obrátit úvahy o prostoduchých blondýnách naruby, vzešla vlastně z autorčiny antropologické studie. Amandu Brownovou totiž už v době jejích vlastních studií práv napadlo, že akademická půda skýtá zajímavý vzorek studentů a různých pohledů okolí na ně. Sama - blondýna - si musela uvědomit, jak obtížné je zřejmě pro některé plavovlasé studentky obhájit svou intelektuální úroveň a schopnosti. Elle však není hrdinkou, která se odlišuje jen barvou vlasů. Její autorka ji dovedla k dokonalosti zvoleným nadhledem. Umanutá studentka práv chodí oblečena zásadně v ostrých barvách panenky Barbie, v šedi běžných laptopů na stolech studijních učeben se skví její růžový kufřík, mobil má usazený do plyšové tlapky a pohybuje se výhradně na vysokých jehlách. Hlavní představitelka filmu byla prý od počátku jasná - talentovaná herečka komediálních rolí Reese Witherspoonová (viděli jsme ji mj. ve snímcích Velmi nebezpečné známosti a Americké psycho). Na roli se vrhla s nadšením," komentuje její přípravu debutující režisér Robert Luketic. Chodila po Beverly Hills a dívala se, jak dívky pojídají humrový salát, jak si užívají a skvělým způsobem to v roli použila." Herečka postavu Elle i problém hloupých blondýnek celkem výstižně shrnuje: Je strašně jednoduché udělat rychlý úsudek o lidech, které v životě potkáte, a mě opravdu zajímalo zkoumat rozdíl mezi tím, jak člověk vypadá a kým doopravdy uvnitř je."