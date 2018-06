Přátelé se zřejmě rozejdou

Opustí prý své příbytky na Manhattanu a přestěhují se na předměstí. Navzdory oblibě u zámořského publika přibývá totiž hlasů, že herci z Přátel začínají vypadat na svůj skutečný věk a ztrácejí svěží nápady. Spekulace o příští podobě seriálu rozpoutala britská média poté, co představitel Rosse David Schwimmer potvrdil, že všech šest ústředních herců se po osmi letech rozhodlo skončit. "Je to smutné, ale co je moc, to je moc. Všichni si říkáme, že to bude náš poslední rok," uvedl.

Ostatních pět herců - Jennifer Anistonová, Courteney Coxová, Matthew Perry, Lisa Kudrowová a Matt LeBlanc - se buď nevyjádřilo vůbec, nebo v tom smyslu, že o tom, co bude po osmém roce seriálu, zatím nepřemýšlejí.

Stejně tak mluvčí NBC Shirley Powellová pořád nechává otevřené obě možnosti: napřesrok poslední sezona Přátel - i jejich návrat. "Je to náš nejsledovanější sitcom," připomněla ohlas cyklu, který měl premiéru v roce 1994.

Podle Roberta Thompsona ze Syrakuské univerzity ovšem ani Přátelé nemohou zůstat věčně mladí, krásní, bez rodin, dětí a jiných závazků než ke své partě. "Neumím si dotyčné herce představit, jak v budoucnu pomalu se čtyřicítkou na hřbetě hledají nové cesty, jak by jejich show mohla pokračovat," prohlásil.