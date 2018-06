Přátele nerozdělí ani moře

Proč má pro vás tak zásadní význam?

Protože člověku pomáhá žít. Říká se, že skutečné kamarádství mnohem víc žije mezi muži než mezi námi děvčaty. No, jak kdy a jak u koho. Povídalo se také, že pravá a trvalá přátelství vznikají pouze v mládí. Až v pozdním věku jsem přišla na to, že to není tak docela pravda. Mohou vzniknout kdykoli. Záleží na lidech a na podmínkách. Je-li přátelství živeno oboustrannou vřelostí a poctivostí, vydrží všechno, včetně odloučení.

Jediné, pro co nemám žádné buňky, je účelové přátelství, které funguje ve světě byznysu. K tomu mám asi tak daleko jako králík k buddhismu.

Máte přátele, jimž se říká životní?

Určitě. Mnozí z nich sice žijí v jiném světadílu, ale na přátelství to nic nemění. Trvá a je cenné. Vždyť i s těmi, kteří žijí v Praze, na sebe máme čím dál méně času. Je to i tím, že mám dost starostí sama se sebou. Nemohu se rozdávat tolik jako dřív. Musím už šetřit silami. Toužím totiž pracovat a stále se snažím být skutečně dobrá. Snad je to silná ctižádost stáří.

Co podle vás nesmí chybět pravému přátelství?

Takové v sobě obsahuje úctu a uznání. Přesně to cítím ke svým nejbližším, ať už je to Miroslav Horníček, Jiří Sovák nebo Vlastimil Brodský. Když řeknu, že je mám nesmírně ráda, jako bych říkala, že mám úctu k jejich vyhraněným osobnostem i k jejich práci. Ta je jejich součástí a nejde oddělit.

Zdá se, že věříte na přátelství mezi mužem a ženou.

Jistěže. Měla jsem a mám mnoho přátel dokonce i mezi mladšími muži. Říkala jsem jim kluci. Patřil k nim třeba Janík Roháč nebo Miloš Forman. Právě teď, když se mu narodila nová dvojčata, na něho často myslím. Když před mnoha lety čekal zprávu z porodnice, kde rodila jeho žena Věra Křesadlová, byl z toho napětí strašně rozčilený. Rozhodla jsem se tehdy udělat všem pár omelet - v každém vajíčku, které jsem rozklepla, byly dva žloutky. A tehdy jsem vyřkla prorockou větu: Aby to tak byla dvojčata! Za chvíli zazvonil telefon, Miloš ho zvedl a povídá: Stella je bosorka, já mám opravdu dvojčata!

Jste vyhlášená kuchařka. Jakou roli hraje ve vašich přátelstvích vaše kulinářské umění?

Pevně doufám, že podstatnou. Věřím totiž na to, že u skvěle prostřeného stolu, pokrytého mnou připravenými lahůdkami, se otevírají srdce. To si fandím, viďte? A taky věřím na čarovnou moc sklenky dobrého moku. Už Jaroslav Štercl říkával: Pojď sem pivo, pojď sem ke mně, vždyť jsme oba z české země...

Myslíte si, že se vztah přátel musí podobně jako vztah partnerů kultivovat?

To platí o každém vztahu. Není možné, aby pořád dával pouze jeden. Je to jako na burze: jednou můžeš být nahoře, jednou dole.

Dům, v němž bydlíte, byl po léta slavnou uměleckou pevností. Je jí stále?

Ten býval přímo baštou přátelství! Bydlíval zde právě Ján Roháč, můj drahý kamarád Josef Hlinomaz, Carmen - tedy Hana Hegerová nebo muzikanti z Vlachova orchestru. Dnes nás tady zbylo už pár: mnozí zemřeli, jiní se odstěhovali. Žijí tam však stále lidé, které mám ráda a kterých si vážím.