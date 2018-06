Praštila ho zbraň, ne střela

Pavel Šporcl na koncertě. Pavel Šporcl na koncertě. Pavel Šporcl na koncertě. Houslista Pavel Šporcl (vlevo) a violoncellista Jiří Bárta vystoupili na slavnostním zahajovacím koncertě 44. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, který se konal 20. června před vyprodaným nádvořím litomyšlského zámku.

"Byli jsme s přáteli střílet na střelnici nedaleko Prahy a při výstřelu z kulovnice Pavla bacila zbraň optikou do hlavy. Byla to strašná pecka a rozčíslo mu to čelo. Zůstala jsem v totálním šoku. Crčela z něj proudem krev, ale on se tomu smál. Bylo to skoro na šití. Nakonec mu zranění jenom zalepili. Na střelné zbraně Pavel sice nezanevřel, ale o střílení už nechce ani slyšet," prozradila tiskové agentuře korzo Šporclova manažerka, někdejší televizní reportérka Kateřina Kašparová.Pavel Šporcl tvrdí, že housle jej nepřetržitě překvapují. Z každého nástroje je prý doslova cítit láska, s jakou byl vytvářen. "K houslím mám opravdu velmi silný vztah. Hraji už pětadvacet let a pořád je co objevovat. Snažím se v nich třeba nalézat nové barvy tónů. Je to úžasný nástroj a každý dobrý houslař dá houslím kus života. Muzikant jim pak vtiskne svoji duši. To ale platí i naopak," usmál se Šporcl.Hra na housle je fyzicky velmi náročná. Každý koncert znamená pro hudebníka značnou zátěž, a proto se neustále musí udržovat ve vynikající kondici. O tu se sympatický Jihočech poctivě stará. "Každý den chodím běhat do Stromovky, pravidelně zajdu do sauny a s velkou chutí chodím plavat. Úchyláků ve Stromovce se nebojím. Běhám totiž tak rychle, že mě nikdo nedožene," zasmál se virtuos.O své zdraví pečuje Pavel také prostřednictvím zdravého jídelníčku. Už před několika lety úplně vyloučil hovězí a vepřové maso. "Přednost mají drůbež, ryby a hodně zeleniny. Bohužel musím v poslední době často jíst v restauracích, protože nemám vůbec čas si doma něco uvařit. S výběrem je to tedy těžší, neboť většina restaurací nabízí takřka stejná jídla," postěžoval si umělec.Čtrnáct dní povede houslista mistrovské kurzy pro studenty konzervatoře. "Mojí prioritou je zpřístupnit mladým lidem klasickou hudbu. Proto se jim na kurzech věnuji. A nejen to. Chystáme speciální slevy pro studenty při mém podzimním turné po patnácti městech České republiky. Turné zahájíme 13. listopadu a potrvá až do prosince. Na každém koncertu bude stanoven pevný počet vstupenek, které si budou moci studenti koupit za poloviční cenu," ukončil Šporcl.