Přála bych si mít pro sebe koně hnědého a černého...

Mně se zdálo, že naše město Louny je hrozně krásné město.A já v něm žiji jako malá bohatá holka. Ale já jsem nebyla bohatá tím, že bych měla hodně peněz, to vlastně taky, ale jak jsou postižení a těžce nemocní, a já pořád přispívám, a těch lidí, kteří jsou nemocní, dost a dost ubývá. A já jsem bohatá tím, že jim mohu pomáhat. Teď, jak je válka v Jugoslávii a oni potřebují 5 milionů, tak já jim přispěla velkou částkou peněz a já jsem byla hrozně ráda, že jsem to mohla udělat, protože už nebude u nich bída. Jednou měly být Vánoce a já jsem šla venku ve sněhu úplně sama, zabalená v teplém kožichu a najednou vidím, jak na kraji chodníku stojí dvě malé holčičky a je jim zima, na sobě nemají nic teplého a také měly hlad. Neměly žádné příbuzné.Já jsem jim půjčila kožich a zavedla je k nám domů do tepla.Tam jsme jim dali pořádně najíst a já (zatímco jedly) jsem balila do papírů moje panenky a pokládala je pod náš vánoční stromeček. A když pak tatínek zazvonil zvonečkem, všichni rychle běželi ke stromečku, jenom ta děvčátka seděla u stolu, já jsem je však taky pozvala. Začaly rozbalovat dárky a všechno se jim líbilo.A takhle se začalo chovat víc a víc lidí a takhle vzkvétala celá země a už nebyl svět chudý, už nebylo jediného chudého člověka...Psala bych o koníkovi. Mám koně ráda. Já bych hrozně ráda měla koně.Dávala bych m u vodu. Můj koníček vraný jí seno, pije čistou a studenou vodu. Chtěla bych s ním běhat na poli a na trávě, na hřišti. To by bylo krásné. Ale musela bych ho kartáčovat a mít na něj nervy.Chtěla bych, aby byl černý a říkala bych mu Blesku. A křičela bych na něj hyjé, hyjé, můj Blesku. Jak krásně by m u vlála hříva a skákal by přes překážky.Bič bych na něj nepotřebovala, musel by být hodný kůň. A také bych chtěla, abych měla psa, aby mi hlídal koníčka mého a mě.A kdyby mi hlídal dvůr a dům, dostával by steak a maso, aby hlídal i koníčka mého.A aby nepustil žádného zloděje na dvůr, ani do domu, ani k mému koníčkovi drahému. Ale to se nestane, to byl jen můj sen, ale krásný.A to je o tom koníkovi konec.* Kdybych byl spisovatelem, pak bych nepsal žádnou vtipnou knížku, protože vtipy si neumím vymýšlet. Milostné příběhy bych také nemohl psát, protože těm se musím smát. Píšu raději O ZVÍŘATECH, která nejdříve pozoruji, a potom mohu informovat o jejich způsobech a životním prostoru.* Kdybych byl spisovatelem, tak bych psal knihu O ŽENÁCH, protože to jsou takoví zvláštní tvorové.Nebýt jich, tak by nebyl na Zemi žádný život. Ženský jsou někdy hrozně otravný.Nejhorší je, když je ženská učitelka.* Psal bych o tom, jak nás na školách nutějí být stejní.* Psal bych O SVĚTĚ . Protože celej tenhle svět je takovej pan X. Hledá svoji cestu, ale nenachází nic. Jeho budoucnost mu byla celej život tajná. Pan X včera umřel, ale koho to zajímá. Svět je tak silnej, že ani zítřka nedohlídneš, ale uděláš chybu, když se za sebe neohlídneš.Svět je veliká ulice, ale svou tvář často mění. To, co je dneska, už zejtra není.* Myslím, že jsem ještě neviděl na trhu knížku O PUBERTĚ. Doporučil bych ji převážně rodičům, protože si už na svoji pubertu nepamatují. Hlavně bych napsal o přístupu pubertálního jedince ke svému okolí, o tom, jakou změnu prožívá a podobně.Tato kniha by se jmenovala: "NEBERTE MĚ VÁŽNĚ ANEB PROČ JSEM TAKOVEJ". Podle mě by to byl trhák, ale nebyl by moc drahej. Jasně že by to bylo napsaný psychology a puberťáky.Taky by v tom měli slovo rodiče.Bylo by tam taky napsaný o tom, jaký má vliv parta nebo TV a podobný věci. Jaký má vliv na puberťáky, co dělají, jak se oblíkají mladý lidi a jiný podobný věci.* Asi bych psala něco pro ZAMILOVANÉ a těžce zamilované dívky.* Kdybych byla spisovatelkou, psala bych O SVÝCH RODIČÍCH. Byla by to velmi zajímavá kniha a hodně dlouhá, než bych vypsala všechny ty maličkosti, kvůli kterým je to u nás doma TAK STRAŠNÝ. Byla by to taková tragikomedie, nad kterou každý zakroutí hlavou.* Už jsem se rozhodla, že spisovatelkou BUDU .Protože kdybych chtěla být i třeba doktorka, mohu psát doktorské knihy.Hlavně chci psát o ochraně přírody.Moje tři přání...* Chtěl bych být labutí, protože labutě mají křídla a mohl bych se vznášet nad poli, nad lesy a nad moři. Labutě jsou čistě bílé jako sníh. Ušpiní se jenom od bláta. Také nemají stálý domov.Mohl bych žít na všech rybnících a všechny by mohly být mým domovem. Labuť je velký pták, a proto se mně taky líbí. Labuť mi připadá jako královna ptáků.* Abychom byli zdraví, aby nebyla válka, abych měla lego.* Já bych si přála mít pro sebe koně hnědého a černého a pejska černého a hnědého, malého nebo velkého.To je jedno, velkého i malého.* Já bych si přála, abych nikdy nebyla nemocná, abych nikdy neumřela a abych byla pořád moc šikovná.Zdálo se mi ...* Když jsem byla s mámou a s bráchou na zahradě u skalky, uviděla jsem nad kompostem něco žlutého, jak to létá dokola. Myslela jsem, že je to nějaký pták, ale pak to přestalo a já jsem zjistila, že je to ryba (LÉTAJÍCÍ RYBA) .Letěla směrem k sudům a já běžela k sudům za ní. Vletěla do jednoho.Přiběhl tam náš kůň (měli jsme polokrevníka). Já jsem ho odehnala a zavolal tátu. Když přišel, všechno jsem mu řekla. On mi řekl: "Terezo, až ji vylovím, vybereš všechny jikry." Táta ji vylovil a kývl na mě, ale mně se moc nechtělo.Táta mi dal tu rybu a šel pro kýbl. Teď jsem ji viděla: byla asi 50 cm dlouhá, žlutá s černými fleky a hlavu měla dohranata (TO BYL MŮJ SEN, NA KTERÝ NIKDY NEZAPOMENU.)* Mně se zdálo, že jsem bydlel v zámku a měl jsem tam asi 50 sluhů a ti sluhové mi pořád nosili samé dobroty. Pořád jsem jedl a jedl a jedl bez přestávky.Až po třech dnech mi museli stavět novej a hodně velikánskej dům jen s jednou místností a s velkejma vratama, abych se tam do toho baráku vůbec vešel, protože jsem měl kolem pasu 500 cm. A jedl jsem asi eště den. A to jsem v tom baráku praskl a vtom jsem se vzbudil.* Byla jsem u babičky, běhala jsem po dvorku. Já jsem upadla a rozbila si nos.A sestra se mi smála, tak jsem jí dala facku. Pak jsme jezdili na kole a zase jsem si rozbila nos.Tak se sestra pořád smála, tak jsem jí dala kolo a ona si taky rozbila nos.Tak jsem se taky smála a pak jsme jely domů s rozbitými NOSY.* Mně se zdálo, že moje všechna zvířátka oživla. Měla mě ráda. Chtěla bych, aby oživl doopravdy můj pejsek, kterého jsem dostala na Vánoce, a kdyby doopravdy oživli ještě jeden pejsek a poník. Ale kdyby oživl i poník, tak nevím, kde bych toho poníka okovala v kovárně u kováře.Kdyby se to stalo, tak bych chtěla, aby poník a pejsek uměli létat a aby byli NESMRTELNÝ.* Letěli jsme s Tomášem letadlem a dostali jsme se do víru. Najednou Tomáš zavolal: "Ztrácíme kontrolu, rychle pro padáky." A vyskočili jsme z letadla. Pak jsme přistáli na nějakém pustém ostrově a Tomáš říkal: "Kde to jsme?" Vytáhl jsem mapu: "Někde na Africkém ostrově. Doufám, že není obydlený." A pak jsme slyšeli výbuch letadla. Běželi jsme k vraku. Tomáš měl náhodou Příručku mladých svišťů. Sestrojili jsme podle ní minihelikoptéru na nožní pohon. A letěli jsme. Potom jsme přistáli na Peruci.Texty a ilustrace byly převzaty z knížek Brzy jazyk neomrzí, (NE)čtou - jdou tou cestou klikatou, Můůůůůzeum dětských múz a Kdybych byl spisovatelem.../Wenn ich Schriftsteller wäre..., které v průběhu let 1997 - 2000 vydaly Základní škola J.A. Komenského v Lounech a Městská knihovna v Lounech. Autory textů a kreseb jsou děti z Lounska.