Praktická Obamová recykluje vánoční výzdobu Bílého domu

Michelle Obamová se pustila do vánoční výzdoby Bílého domu po svém. Neobjednala žádnou drahou dekoraci, ale vytáhla staré ozdoby ze skladu. "Vzali jsme 800 ozdob, které tu zbyly po našich předchůdcích a poslali je do šedesáti míst po celé zemi, aby je vymalovali jako poctu místu, které je jim nejbližší a poslali zpět do Bílého domu," řekla Michelle Obamová, která tyto originály použila na největší strom stojící v Modrém pokoji. Je vysoký 5,5 metru a osvětlen úspornými žárovičkami.

Recyklace vánočních ozdob podle pomocníků Michelle Obamové ukazuje zájem první dámy o ekonomickou situaci a ekologii. Dekorace v domě je z přírodních materiálu. Místnosti zdobí sušené květy nebo různé bobule.

Na Vánoce nesmí chybět ani miniatura Bílého domu z perníku a bílé čokolády, kterou připravoval cukrář Bill Yosses šest týdnů. Letos jsou na něm dvě novinky. Cukrář vytvořil z marcipánu zeleninovou zahrádku paní Obamové a nechal zvědavcům nahlédnout i do jídelny, kterou udělal z tmavé čokolády.

I když je letos výzdoba Bílého domu omezená, pracovalo na ní 92 dobrovolníků. Pro ně byla uspořádána první z 28 oslav, které dům amerického prezidenta během Vánoc čekají.

Michelle Obamová se na party ukázala jen na pár minut. "Říkala, že děvčata píší nahoře úkoly, takže se nemůže zdržet," řekla magazínu People jedna z dobrovolnic. Bílý dům má během svátků navštívit víc než 50 tisíc lidí.