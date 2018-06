Praha se líbí, i když trochu nahání strach

říká o průvodcích třiačtyřicetiletá žena, která třináct let představuje turistům hlavní město. »Jsem Pražačka, bydlela jsem kousek od Hradu a na tohle město jsem hrdá. Od cizinců často slýchávám, že je Praha čistá, to mě vždycky potěší. Otevírají se nové paláce, opravují fasády domů, zpřístupňují další zahrady... Pořád máte lidem co nového nabídnout a nemusíte s nimi chodit jen po jedné trase,« říká Pavla Kobylková.* Je opravdu Praha tak krásná, jak kolem sebe slyšíme?Ano je. Cizinci ji stále považují za kulturní centrum Evropy, obdivují její barevnost i to, že když sem přijedou podesáté, stále tu nacházejí něco nového.* Těží Praha pouze ze své historie, nebo se snaží nabídnout turistům i zázemí, aby se zase vrátili?Snaží, ale mohla by dělat více. Chybí tady veřejné záchodky, policie, která by měla dostatek pravomocí zasáhnout proti zlodějům, hospody, kde vrchní nepřipočtou k ceně z jídelního lístku ještě »daň« dvaadvacet procent, nebo větší tolerance na silnicích. A to nemluvím o tom, že zatím stále ještě neexistuje solidní možnost projít se městem, pokud nejste úplně mobilní. Některé objekty a památky jsou pro tělesně postižené téměř nedosažitelné.* Kolik času potřebujete na to, abyste lidem mohla ukázat to nejzajímavější v Praze?Čtyři dny. První den zvládneme Loretu a Hrad. Druhý Staré a Nové Město, třetí den židovské památky. Poslední den věnujeme dopoledne Malé Straně a odpoledne mají turisté volno, případně se jedeme podívat někam do pražského okolí.* Co vám nejvíc komplikuje práci?Zloději. Ani ne tak na ulici, ale hlavně ve veřejných dopravních prostředcích. Když lidem řeknete, dávejte si pozor na tašky, držte si je na břichu, tak je strašně vyděsíte, že se skoro bojí nastoupit a vystoupit z tramvaje. Vůbec nejhorší je dvaadvacítka. Ta jezdí k těm nejnavštěvovanějším objektům -Národnímu divadlu, na Hrad -, takže se bez ní neobejdete. Já se tomu také smála, než jsem byla sama okradena.* Styděla jste se někdy za něco v Praze?Někdy ano. Provádím hlavně německé turisty. Někteří lidé na nás pokřikují: Fašouni a Heil Hitler! A to bohužel tak, že je to slyšet. Samozřejmě něco takového ani nemusím překládat.* Naštvou vás i sami turisté?Občas, když třeba řeknou: »Ono je to tady pro nás drahé.« Západní turisté jsou zvyklí si u nás levně nakoupit, levně se najíst a něco vidět. Stále mají pocit, že jsme nějaký zapadlý východ Evropy, kde se dá všechno pořídit za babku. A jsou děsně rozčilení a uražení, když se také tady ceny zvyšují. Vždyť i u nich se snaží na cestovním ruchu vydělávat.* Je rozdíl mezi českými a německými turisty?Je. Češi jsou náročnější. Jsou tady doma, proto vyžadují mnohem více a podrobnějších informací. Občas se divím, kolik toho naši lidé o Praze vědí, i když tu nebydlí.* Jací jsme jako hostitelé?Pražáci jsou k cizincům většinou příjemní. Ale párkrát za sezonu se stane,že turista špatně zaparkuje, někde se zdrží, ostatní na něj čekají a hned slyšíte: No jo - Němec! Myslím si, že k ostatním národům jsou trochu shovívavější. Na druhé straně musím říct, že němečtí turisté se snaží, aby nepřekáželi, nebyli hluční, i když se jim to občas nedaří.