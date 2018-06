VIDEO: Mel C ze Spice Girls je v Praze kvůli Slovákovi, chodila bez bot

"Začalo to tím, že mi můj producent Greg Haver, který mi v Anglii produkoval i novou desku, nabídl spolupráci s Melanie C. Řekl jsem pochopitelně ano, že je to skvělé," líčí Peter Aristone, jak ke spolupráci s Melanie C vůbec došlo.

"Grega znám také, produkoval mi první desku. A když mě oslovil kvůli Peterovi, okamžitě jsem řekla, že do toho jdu, protože se mi skladba líbila," dodala na kameru iDNES.cz Mel C, jež do Prahy zavítala poprvé od konce slavné éry Spice Girls.

Melanie C podle organizátorů předvedla neuvěřitelnou profesionalitu. Neměla žádné extra požadavky vyjma pečlivého make-upu při setkání s novináři, navíc dokázala do jednoho dne vměstnat tolik rozhovorů, až zrak přechází.

"Mel C byla neuvěřitelná, za jeden den stihla hodně rozhovorů, manýry se nekonaly, extra požadavky se nedostavily. Byla skutečně milá a profesionální," přiznávají pracovníci agentury BrainZone Promotion, kteří zpěvaččinu návštěvu Prahy organizovali.

V úžasu byli i pracovníci pražského Rádia City, kam Mel C zavítala do pořadu City Live. S Peterem Aristone zazpívala společný duet Cool As You a po rádiu navíc běhala bez bot. Zkrátka se rozhodla, že na živé vysílání bude uvolněná a nenechá se nikým a ničím rozhodit.

Mel C běhala po pražském rádiu City bez bot.

"Čím větší hvězda, tím méně hvězdných manýrů a více profesionality. Tady se mohou některé české pseudohvězdičky ještě hodně učit," řekla iDNES.cz programová ředitelka rádia Barbora Lukášová.



Aristone se s Mel C hudebně setkal před více než deseti lety. "Nejvíc jsem ji poslouchal v roce 2003, když jsem byl na konzervatoři v Praze. Tehdy jsem nejvíc poslouchal album Reason, do kterého jsem byl úplně zblázněný. Líbily se mi snad všechny písničky, které na něm byly. A to vlastně bylo moje první setkání s osobou Mel C," uzavřel slovenský zpěvák.

Melanie C se v Praze objevila na tři dny - přiletěla v pátek, odlétá v neděli. Sobotu zasvětila rozhovorům a křtu desky v klubu Hard Rock Cafe.