Pracovní otroci pro třetí říši

Češi patřili k několika málo národním skupinám, které pracovaly ve třetí říši už těsně před válkou jako cizí pracovníci. Krátce po obsazení zbytku Československa v roce 1939 začaly komise říšského ministerstva práce a dalších úřadů se získáváním a nuceným nasazováním pracovníků v Německu. Do konce roku 1939 bylo z protektorátu zprostředkováno nasazení 52 tisíc pracovních sil. Když začal Hitlerův architekt Albert Speer jako generální inspektor pro výstavbu uskutečňovat gigantické plány na nové uspořádání říšského hlavního města, byla kapacita berlínského pracovního trhu vyčerpána a situace donutila stavební firmy,aby si zajišťovaly potřebné pracovní síly z ostatních území říše nebo z ciziny. Speerovi se podařilo vyřešit výstavbou Arbeiterstadt Gross Halle problém přípravy masového ubytování pro cizí stavební dělníky. V jednání s Heydrichem zároveň prosadil pro Čechy získané v protektorátu zvláštní právo, které předpokládalo přísné tresty pro pracovní zahaleče a zběhy. V roce 1941 místní pracovní úřady postupně obdržely z příkazu říšského protektora právo zasahovat v případě všech pracovně schopných mužů ve stáří mezi 14 a 50 lety. Pracovní nucená povinnost na práci v říši byla od té doby zavedena na neurčitou dobu až do "konce války". Kdo se tomuto opatření vyhýbal, mohl počítat s peněžitou pokutou sto tisíc korun nebo s vězením v trvání šesti měsíců. Od poloviny roku 1942 vstoupilo v platnost nové nařízení o povolávání devatenácti- a dvacetiletých mužů (ročníky 1921 a 1922) na jeden rok, a tím nastalo další zostření situace. Byl stanoven roční kontingent na sto tisíc pracovních sil pro nasazení do zbrojního průmyslu. Protože oba dříve jmenované ročníky nenaplnily plánovaný počet, sáhlo se dodatečně také na ročníky 1918 až 1920. V létě 1943 bylo v Berlíně v rámci Göringova programu přijato rozhodnutí, jež mezi Čechy vyvolalo zděšení. K odstranění nedostatku pracovních sil v německém leteckém průmyslu měl být povolán protektorátní ročník 1924. Poprvé se to dotklo i ženské části tohoto ročníku. V srpnu 1943 dosáhlo nasazení cizích pracovních sil s počtem 386 tisíc lidí vrcholu. Mezi nimi bylo asi 25 tisíc Čechů, z toho tři tisíce žen. Zvlášť těžký osud postihl mladé muže,kteří byli odvedeni ze školních lavic do paramilitantních organizací, jako byla například "Technische Hilfe". Jako pracovní komanda pod německým dozorem vykonávali vyklizovací a opravné práce v hořících a bombami rozbitých městech. Mnozí zahynuli, jiní mají od té doby trvalé zdravotní potíže.