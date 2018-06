Prachařová si kvůli svatebnímu repete zvětšuje poprsí o jednu velikost

"Mám měsíc před druhou svatbou. A protože budu mít šaty bez korzetu i podprsenky, chci mít pevnější poprsí. Po porodu to ještě není ono. U téhle metody je dobrý, že nebolí. Všechno je na přírodní bázi," řekla iDNES.cz vdaná paní Prachařová.

S velikostí poprsí prý bojuje celý život. Dekolt si v minulosti zvětšovala nejrůznějšími metodami. "Někdy jsem si hrudník vycpávala ponožkami, jindy jsem vsadila na kvalitní podprsenku. Teď zkouším tohle. Na svatbě chci prostě být dokonalá."

Agáta Hanychová, dnes už Prachařová, řekla poprvé ano Jakubovi Prachařovi minulý měsíc na velmi komorním obřadu v Mariánských Lázních. Svatbu nyní zopakují především kvůli svým rodinám, které u toho být nemohly.

"Oba máme početné rodiny, ten obřad jsme kvůli nim museli zopakovat. Počítám, že hostů bude kolem stovky. Šaty mi šije na míru Soňa Hlaváčková. V budoucnu bych je ráda vydražila pro dobrou věc," plánuje.

Nečekané svatbě i seznámení prominentního páru se bude ve čtvrtek věnovat i Magazín DNES, kterému oba poskytli jediný společný rozhovor.

"Jestli se ptáte, co mám na Agátě rád, tak ji mám prostě rád. Je taková životaschopná. Typ ženské, který vytvoří pocit domova i na poušti, se kterým bývá útulno. Jako moje máma. Já pořád někde lítám, a tak jsem ve svém pokročilém věku dospěl k prozření, že bývá dobré vracet se někam, kde je klid a milo. Takže tohle se mi líbí. Plus to, že je hezká," říká v Magazínu DNES Jakub Prachař.