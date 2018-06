Jsem paní, která se podepisuje natřikrát, říká Prachařová

"Na to, že jsem už paní, jsem si zvykla. Největší změna je ale v tom, že se jako vdaná paní neumím podepsat. S Prachařovou mám velký problém. Zrovna tuhle ve školce jsem se podepisovala natřikrát, ale mám štěstí, že mi všichni říkají Agáto, takže si myslím, že příjmení, jelikož mi máma dala takhle nezvyklé jméno, není až zas tak důležité," míní Agáta Prachařová, která na rozdíl od svých kolegyň přijala manželovo příjmení hned a bez kompromisů typu "Prachař Hanychová".

Její jméno se už brzy spojí také s reality show VyVolení, neboť Agáta přijala nabídku na moderování Noční show. V ní se bude řešit především intimní život soutěžících.

Tereza Pergnerová a Agáta Prachařová se stanou díky VyVoleným kolegyněmi.

"Těším se na VyVolené hodně. Už mi není osmnáct, takže si myslím, že ty lidi ve Vile budu daleko víc chápat než třeba v době prvních VyVolených, kdy jsem byla mladší. Hlavně jsem ráda, že se budu moct ptát, na co já chci. Mám ráda drby, takže si myslím, že to bude dobrý," dodává Prachařová, která je ráda, že nová práce nebude výrazněji zasahovat do jejího soukromého života.

"Kryšpínovi jsou dva roky, takže v době, kdy budu pracovat, bude spát. Nejdůležitější je, že s ním budu přes den." A co říkal na VyVolené Jakub? "Ten mě v tom jako správný manžel podpořil," uzavírá Agáta.