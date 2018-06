Šaty hvězd v dražbě: Prachařová darovala svatební, Kobzanová z natáčení

"Měla jsem je v pořadu, kde jsem na konci trsala s Helenou Vondráčkovou na hitovku Sladké mámení. Takový ten známý taneček, který při téhle písničce tančí každý, kdo má v sobě nějaké to promile," směje se Kobzanová, jejíž šaty se prodaly přímo na charitativní akci, a to za dva a půl tisíce korun.

"Ty šaty jsou nositelné, díky střihu do áčka nejsou jen na postavu modelky. Byla jsem přesvědčená, že se prodají. A taky byly pryč během pár minut."

Pokud by v podobném bazaru nakupovala i Diana, sáhla by prý nejraději po něčem sice nenositelném, ale zajímavém. "Možná by mě bavil nějaký kostým od Madonny. Ne proto, že bych v něm chtěla chodit, protože je jednak o dvě hlavy menší než já a jednak jsou to úlety. Takže spíš to mít jen doma jako raritu."



Hvězdný bazar nabídl oblečení slavných. K mání byly i svatební šaty Agáty Prachařové (vlevo je prezentuje modelka).

Kromě šatů Kobzanové či Agáty Prachařové šly do prodeje i šaty Miss ČR 2004 Jany Doleželové a zpěvačky Báry Basikové, dále kostým Davida Kollera z turné Kollerband nebo sako herce Pavla Lišky. Dara Rolins pro změnu vybrala oblíbenou mikinu.

"Je to má oblíbená mikina. Na prsou má dravce, tygra, což je symbolický prvek. Podobný systém praktikujeme s Patrikem na našem Facebooku. Věnujeme věc, k níž máme vztah, ta se změní v peníze a v něčí radost. Je to jako v pohádkách a tak to má být," dodává Rolins.

Hvězdný bazar je projektem České asociace paraplegiků. Výtěžek pomáhá financovat činnost tohoto občanského sdružení, které se soustředí právě na pomoc lidem, kteří po zranění míchy skončili na vozíku.