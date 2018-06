Když Měšťák řekne ne: Prachařová chtěla nové poprsí, Faltýnová víčka

"Byla jsem u něj dvakrát kvůli plastice prsou, ale vždycky mě poslal domů. Nejsem se svými ňadry spokojená. Třeba teď jsem si je vycpala, aby to vypadalo dobře," smála se na kameru iDNES.cz Agáta Prachařová, která na sobě obdivuje zcela jiné věci. "Mám třeba hezký tvar očí," míní.

"Byla jsem u pana profesora ohledně očních víček, ale řekl mi, že operace ještě není nutná, že to bude třeba až později, což je zase fajn slyšet," uvedla zase Petra Faltýnová.

Několikrát se zákroku dožadovala i moderátorka Jana Adamcová (42), rovněž bez úspěchu. "Nejsem do sebe nějak fyzicky zamilovaná, spíš naopak. Pořád mám takový pocit, že to pořád není ono, spíš zdaleka to není ono. U pana Měšťáka jsem už mnohokrát byla, ptala se, co by šlo upravit a on mě vždycky poslal domů. Říká mi, že ještě mám čas."

"Bylo hodně žen, které jsem poslal domů, VIP klientek tak pět nebo sedm procent, jinak to jsou normální lidi z ulice. Nebudu ale říkat, kterou známou osobnost jsem poslal domů. Většinou řeknu, ať přijdou za rok," vzpomíná Měšťák a doplňuje, jak přistupuje k ženské kráse.

"Nejvíc mě vždycky osloví oči, charisma. Na druhém místě jsou ústa, to jak mluví, a pak třeba nos nebo cokoliv jiného. Ale oči skutečně hrají největší roli v posuzování krásy," dodal známý plastický chirurg, který v těchto dnech slaví 70. narozeniny.