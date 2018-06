Prachař u Krause: Když mi bude přítelkyně nevěrná, rozejdu se s ní

"Snažím se být věrný. Jsem se svojí dívkou, a když ji podvedu, tak se s ní rozejdu," prohlásil Prachař, který o sobě tvrdí, že je ve vztazích konzervativní.

Kdyby za ním přišla přítelkyně a oznámila mu, že 'ulítla' a podvedla ho, následoval by konec. "Já to jednou zažil, takového toho ´Luďka´ z večírku. Nejdřív jsem to jako vymazal, ale pak bylo těch ´Luďků´ víc a pochopil jsem, že bylo špatně, že jsem to odpustil," dodal herec, hudebník a moderátor.

Prachař také prozradil, že odmítá pozvánky od holek na sex. "Já jsem v tomhle ostražitý, mám strach z takových experimentů," řekl.

Jana Krause také zajímalo, jak to bylo s líbáním Vojty Dyka v klipu skupiny Nightwork Jsem gay.

"To vaše líbání s Dykem je v tom klipu strašně silný," podotkl moderátor. "To já jsem nikdy neměl ve filmu takový líbací scény, jako je tahle."

Prachař se snažil Krause přesvědčit, že je v podstatě v civilu plachý člověk. Ale když jde o konkrétní roli, snaží se ji herecky ztvárnit, ať už hraje cokoli. "Třeba když hraju v Pornohvězdách postavu Roberta Rosenberga, tak nemůžu dělat, že mi je nahota cizí," vysvětlil.

Kromě Jakuba Prachaře přivítá Jan Kraus na červené pohovce v divadle Archa psycholožku Jiřinu Prekopovou a věštce, léčitele Vlastíka Plamínka, vlastním jménem Vlastimila Brůčka.