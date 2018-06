VIDEO: Podívejte se, jak se Prachař, Pavlásek a další mění v ženy

Magazín DNES se inspiroval americkým fotografem Lelandem Bobbém. Ten podobně nafotil muže, kteří se za ženy převlékají. Nápad čeští tvůrci ale přenesli na muže, kteří se za ženy obvykle neoblékají, vybrali tváře známé z televizní obrazovky nebo jiných médií a podařilo se jim přesvědčit pět umělců, aby se stali napůl ženou.

Lukáš Hejlík nejprve váhal, ale po poradě s přítelkyní Veronikou a zhlédnutí amerického originálu se rozhodl nabídku přijmout.

Problém byl s jeho vousy. „Mám roztočenou věčnou Ordinaci, oholil jsem, co se dalo, ale bylo to stále málo. Myslím, že retuše vousů se dělaly nakonec draze až ve Francii u 3D grafiků. Tedy nevím, jestli jsem se celému projektu vyplatil,“ říká Hejlík.



Za vzhledem všech zúčastněných stojí vizážista David Šesták, který pro každého připravil budoucí image. Přikládal k nim fotografie známých žen a zjistil tak například, že v posazení očí, nosu a rtů se Jakubu Prachařovi nejvíc blíží zpěvačka Shakira.

VIDEO: Napůl muž, napůl žena - Adam Mišík

Hejlík se sám sobě příliš jako žena nelíbil. Nejvíc se podle něj povedl Adam Mišík. „Možná protože z nás jediný není jako žena přelíčený, působí méně jako transka. Možná taky, že je to ještě trochu dítě a jeho rysy jsou pořád jemné. Jeho fotka je prostě nelepší,“ myslí si Hejlík.



VIDEO: Napůl muž, napůl žena - Lukáš Pavlásek

Lukáš Pavlásek se zase s humorem sobě vlastním rozhodl svou ženskou stránku zpeněžit. „Byl jsem ohromen, jak jsem krásná, a protože jsem stále měl svůj mazaný mozek, začal jsem přemýšlet, co by se z toho dalo vytěžit. Byla by ze mě dobrá zlatokopka,“ řekl Pavlásek.