Prababička se zvětšenými prsy si našla o 40 let mladšího milence

Jakou šanci má vztah seniorky se zajíčkem? Odpovídá PhDr. Petr Šmolka z Poradny pro rodinu Před pár lety se i na našem knižním trhu objevila řada (původně převážně amerických) publikací, vytvářejících dojem, jak kdyby pomyslným ideálem byl vztah stárnoucí ženy a výrazně mladšího partnera. Dotyčná dáma by pak měla způsobně skonat sešlostí věkem, nejlépe během milostného skotačení s mužem o pár generací mladším. Není asi náhodou, že autorkami těch publikací byly téměř výhradně ženy. Když si totiž poněkud narcisticky převedu úvodní dotaz sám na sebe, pak bych dnes žil zřejmě se stopatnáctiletou ženou. Představa je to sice nepochybně velice zajímavá, nikoli však lákavá. Přesto jsem ochoten připustit, že zmíněné vztahy mohou mít některé nesporné přednosti. Třeba v tom, že se na minimum redukují starosti s volbou vhodné antikoncepce. Pokud zmíněného mladíka vedla k dané volbě pragmatická úvaha o případném dědictví, pak zřejmě nebude nucen moc dlouho čekat a užije si ho ještě v celkem mladém věku. Připusťme ale, že v podtextu mohou být i ušlechtilejší motivy - například hledání náhradní maminky. Možná proto teď naši zákonodárci přišli s návrhem, že by bylo možné osvojit si i osobu zletilou. Téměř sedmdesátiletá seniorka by mohla mít dost slušnou šanci. O bezmála třicetileté osvojence asi nebude zrovna rvačka. Poslední, a zřejmě tou nejušlechtilejší variantou může být hluboké přátelství ve spojení se vzájemnou nebo jednostrannou úctou. Jen si nějak nemohu při uvedeném věkovém nepoměru představit rozverné milostné skotačení. Připouštím ale, že chyba může být i v mé příliš chabé představivosti!