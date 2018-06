Pozvání do kabrioletu

Kulisou tragédie se v září roku 1927 stalo rozzářené podvečerní nábřeží ve francouzské Nizze a v hlavní roli vystupovaly slavná tanečnice Isadora Duncanová a elegantní bugatka. Umělkyně odmítla nabízený kožený plášť, kolem krku si nonšalantně obtočila dlouhý červený šál, který ji doprovázel při řadě vystoupení, a nasedla do vozu. Po pár metrech jízdy se šál, vlající z otevřeného vozu, namotal do paprsků zadního kola a své majitelce zlomil vaz - z divadelní rekvizity se tak stal smrtící nástroj. Od zářivých disků dnešních kol už útlým krkům pánů a dam žádná podobná nehoda nehrozí, ale na toho, kdo podlehne vábení kabrioletů, přesto číhají jistá úskalí. Jen málokdo o nich však ví, a pokud alespoň tuší, ignoruje je než poprvé usedne za volant problémům tváří v tvář. Své dávné touze nedávno podlehl i třiadvacetiletý Martin Kuchař z Holýšova. Po několika týdnech však jeho nadšení citelně ochladlo. "Je to skvělá věc - pokud ovšem žijete v Kalifornii nebo na Floridě, a ne v Čechách, kde věčně cedí," skřípe zuby bývalý nadšenec. "Vypěstoval jsem si fantastickou rýmu, takže i v létě nakonec jezdím s kulichem a šálou jako idiot."Dopředu, nebo dozadu?Kromě toho Martin všem milovníkům aut bez střechy doporučuje zatraceně dobře si rozmyslet pozvání na vyjížďku, zvlášť pokud jsou třetí či čtvrtí v pořadí. "Dvojice na předních sedadlech je na tom bezpochyby lépe, protože ji chrání čelní sklo," uvádí Miloš Štefl z ORL kliniky fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích. "Odnesou to spíš ti vzadu. Víc tam fouká, dostane se k nim. "V kabrioletu jsem jezdil při svých pobytech v Americe," říká například soukromý pražský gynekolog Pavel Voděra. "Chce to ale krátké vlasy a na tachometru maximálně padesát kilometrů v hodině." Při větší rychlosti se totiž mírný vánek změní v bouřlivý severák a na své si přijdou oči, uši, nos, ústa i krk, tedy ty nejchoulostivější a zároveň nejhůř ochranitelné části těla. Jistě, dají se použít helmy a motocyklistické brýle, ale v takovém případě ztrácí vyjížďka kabrioletem veškerý svůj půvab a glanc. Když už, patří k eleganci otevřených vozů spíš kožené bundy, šálky a šátky - a ten, kdo si je pro strýčka příhodu vezme s sebou, rozhodně neprohloupí. Ostatně prochladnutí nedělá dobře ani svalům v oblasti krku a zad."Lidem, kteří si potrpí na častější rýmy, bolesti v krku a chronické záněty dutin kabriolet rozhodně nepomůže," varuje doktor Štefl. "Pozor by si měli dávat také ti, kteří trpí migrénami, případně lidé, kteří za sebou mají operaci uší a vůbec by neměli přijít do průvanu." Uši však mají zcela specifické postavení. Pravda, většinou nevyžadují zvláštní ochranu a vydrží ledacos, ale zato nervy, vedoucí do zvukovodu, reagují na kdeco - bolesti zubů a čelistního kloubu, angíny či prochlazení páteře. "Podráždění zubů zimou a průvanem se často promítne právě do oblasti ucha, a v takovém případě pomůže spíš návštěva stomatologického oddělení," radí doktor Štefl. "Každopádně pokud někdo jezdí v kabrioletu a bolí ho zub, může téměř najisto počítat s tím, že ho bude bolet dvakrát déle a víc."