Pozůstalost Hendrixe půjde do dražby

K mání budou rovněž dosud nepublikované fotografie, jejichž autorkou je zesnulá manželka "exbeatla" Linda McCartneyová.

Do dražby v aukčním domě Bonhams & Brooks se tak dostanou Hendrixovy osobní věci z doby, kdy žil v Londýně, kde také před více než 30 lety zemřel na předávkování barbituráty. Fotografka Kathy Etchinghamová, která Hendrixe inspirovala k písním "And The Wind Cries Mary" a "Foxy Lady" dala do aukce mimo jiné Jimiho kytaru Vintage Epiphone, na níž skládal písně v letech 1967 až

1970. Ta by měla vynést kolem 60.000 liber (asi 3,5 miliónu korun).

Aukční dům Bonhams & Brooks, který akci zajišťuje, oznámil, že Hendrix se dosud těší takové popularitě, že výtěžek z prodeje může být hodně tučný. Například loni v září zakoupil v dražbě jeden z bohatých obdivovatelů Hendrixovu bundu za 35.000 liber (kolem 18 miliónů korun).

Před deseti lety zase mezinárodní aukční síň Sotheby prodala kytaru Fender Stratocaster, na níž Hendrix hrál v roce 1969 na koncertě ve Woodstocku, za 198.000 liber (asi 11,3 miliónu korun). Za pět let se její cena znásobila a nejmenovaný soukromý sběratel jí tehdy údajně odkoupil za 750.000 liber (kolem 43 miliónů korun).



Kathy Etchinghamová se seznámila s Hendrixem v roce 1967. Bylo jí tehdy 20 let a pracovala jako kadeřnice. V několika rozhovorech pro média přiznala, že v minulosti užívala drogy, ale v podstatně menší míře, než Hendrix. James Marshall Hendrix, jemuž fanoušci říkali Jimi, se narodil v Seattlu. V Londýně zemřel v září 1970 ve věku 27 let poté, co požil nadměrné množství barbiturátů.