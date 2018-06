Pozor! Přichází krize středního věku

proč najednou chceme svůj život od základů změnit?Někteří začnou chodit do posilovny. Jiní si v baru zkusí zapálit trávu" jako kdysi a randí se slečnou ve věku vlastní dcery. Po letech ve stejném zaměstnání, po rocích víkendů na chalupě se stejnou manželkou přišla ta chvíle. Teď je třeba život změnit. Říká se tomu krize středního věku.Je to umělé pojmenování čehosi z učebnic psychologie? Nebo to potká většinu z nás? Krize středního věku skutečně existuje. Souvisí však se spoustou faktorů," říká psycholog Petr Šmolka, předseda Asociace manželských poraden. V každém případě jde o vděčné téma pro filmaře a scenáristy. Když čtyřicátník Kevin Spacey ve snímku Americká krása praštil s poklidnou prací, opustil manželku a opravdu se zamiloval", byl to trhák, na který se chodilo do kin na celém světě. Všichni ve věku mezi třiceti až padesáti tomu totiž rozuměli. Stejně tak, jako jsme se kdysi smáli Milanu Šteindlerovi, když ve filmu Vrať se do hrobu coby psycholog zkoumající život studentů předvedl, kam to vede, když se rozhodneme užít si zase jako zamlada. Proč si v určitém věku začínáme víc uvědomovat, že vlastně vůbec nejsme šťastní"? Je to fáze života, která svádí k bilancování. Doba, kdy má člověk pocit, že pokud chce v životě něco z gruntu změnit, musí to udělat právě teď. Že pak už bude pozdě," míní Petr Šmolka. Zřejmě však nelze určit hranici věku, kdy se tento pozoruhodný pocit objeví. Kdo se ženil ve dvaceti a od té doby pracuje na stejném místě, může mít krizi už ve třiceti letech. Na podnikatele, který od skončení vysoké školy buduje kariéru na různých místech světa, pocit, že chce ještě něco jiného, třeba přijde až v padesáti. V podstatě však na tom jsou stejně.Proč si začnou s jiným?Jinak krizi zpravidla prožívají muži, jinak ženy. Pokud řadu let vdaná maminka dvou dětí začne bilancovat, mnohdy dojde k tomu, že život je pořádná nuda. Děti jsou už tak velké, že rodiče vlastně nepotřebují. Mládí je pryč, ale ona si připadá pořád docela hezká a mladá na to, aby večery trávila u televize. Takže se krize středního věku zpravidla projeví v tom, že si začne s jiným". Chtějí chodit na výstavy, jezdit na hory. Mají představu, že jim to umožní vztah s novým partnerem. Někdy ano. Někdy by však tyto změny klidně mohly udělat, aniž by partnera měnily," říká Petr Šmolka. Muži jsou častěji nespokojeni s prací, s tím, co v životě dokázali. Jen si vzpomeňme, jak začínala podvodnická kariéra Josefa Abrháma ve filmu Vrchní, prchni. Jak velké bylo rozčarování knihkupce na setkání s bývalými spolužáky, když patřil mezi ty, kteří nemají ani dům, ani nové auto. Když se čtyřicátník cítí v práci nespokojený a má pocit, že ještě chce dělat něco jiného, kde by dokázal víc, má z toho obavu. Zatímco v některých zemích je naprosto běžné, že člověk za život několikrát změní práci a kvůli ní se i stěhuje, tady tato tradice chybí. Takže pokud někdo cítí, že by takovou změnu potřeboval, obává se jí. Od dob Rakousko-Uherska máme vžité, že člověk po škole nastoupí na nějaké místo a tam zůstane až do důchodu. Ale když lidé vidí, že jejich známý, kolega nebo soused ve čtyřiceti úplně klidně začne dělat něco jiného a daří se mu, je to pro ně snazší," míní psycholog.Zdaleka však nejde o to, že by muži po určité době bilancovali pouze to, co dokázali v oblasti profesní. Ta je pro muže podle psychologů obvykle důležitější než pro ženy. Psychologové se shodují, že většina žen vidí naplnění svého života v rodině, v soukromém životě. Muži však podle nich navazují vztah s novou partnerkou ani ne proto, že by hledali zcela nový způsob života. Oni v podstatě nechtějí nic měnit. Chtějí jen atraktivnější, mladší partnerku. Někdy i založí novou rodinu s dítětem, ale žijí pak téměř stejným stylem, jakým žili dřív," vysvětluje Petr Šmolka. Pojem krize středního věku je velmi používaný termín. Mám asi krizi středního věku, říkají třicátníci, kteří pracují deset let na stejném místě. Stejně se vyjadřují padesátileté dámy, které se právě zamilovaly do muže o patnáct let mladšího. Je to teď velmi módní termín, jako všechny, o kterých se začne častěji mluvit a psát. Pokud se pětatřicetiletému muži zrovna pár dnů nic nedaří, je určitě lepší říct si, že mám den blbec, než se trápit tím, zda právě začíná krize středního věku," radí psycholog Petr Šmolka. Zároveň však připouští, že u některých lidí může takové období s jejich životem pořádně zamávat.