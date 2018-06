Pozor na znaménka plus a minus

»Podívej se, Jaroušku, co nesu,« volala už od vrátek žena, která se v tom chladném sobotním ránu vracela z lesa, a zdvihla manželovi k očím plný košík. »Hřiby,« odfrkl muž pohrdavě. »Stejně budou samej červ, hřiby jsou vždycky červivý. Nemysli si, že to budu jíst,« dodal přes rameno.Nadělil vám osud za partnera či partnerku stejného škarohlída nebo protivu? Možná, že se jimi z dříve příjemných a velkorysých lidí jednoho kalného rána pouze stali. V jejich přerodu může hrát svoji roli řada tajuplných okolností. Těžko snesitelné potíže v zaměstnání, u mužů v určitém věku rezignace na dlouho očekávanou slibnou kariéru, u žen pak nepříjemné průvodní znaky klimakteria. Někteří domácí protivové si dokáží uhlídat své brilantní vystupování ve společnosti, kde jsou oblíbeni jako šarmantní společníci a citliví empatičtí přátelé, ochotní vždy pomoci. S překročením domácího prahu se však mění v nesnesitelné mrzouty.Pokud rodinný protiva nepatří k agresorům, má jeho partner napůl vyhráno. Před tím by ho totiž spasil jen dobrý rozvodový advokát. I tak však život s člověkem, který přiměřeně expresivně, a hlavně často vyjadřuje svoji špatnou náladu, nebo dokonce zoufalství, není snadný. Lidská nálada se totiž přenáší jako infekce. Nepropadnout dříve nebo později podobné otrávenosti je malé umění. Svět je takový, jaké mu dáte znaménko. Pesimista miluje znaménko minus, svět je tedy pro něho špatný. Své varianty se urputně drží a pražádné »dobré slovo« jej nepřesvědčí o opaku. Škarohlíd věnuje dobu, kdy si nestěžuje, přemýšlení o svém bídném osudu. Na diskuse s ním tedy těžko můžete být vybaveni stejně hlubokou a propracovanou úvahou o hodnotě života. »V takové situaci by se člověk měl zamyslet, co by mu mohlo pozvednout náladu,« radí pražská psycholožka Naďa Verecká. »Měl by bránit svoji pohodu a své pozitivní značení světa. V tom mu mohou pomoci i přátelé, kteří nevidí svět jako jednu velkou tragédii na pokračování. Partnerovi je lépe ponechat jeho názory. Má na ně právo. Pokud jste si jisti, že to strpí, pokuste se jeho lamentace jemným způsobem ironizovat. Jde však o moment, kdy je mimořádně důležitá laskavost,« konstatuje psycholožka.Pětačtyřicetiletá úřednice Věra Hrubá z Chrudimi vzpomíná na loňské léto nerada. Jejího muže očekávalo po dovolené přeřazení na méně prestižní práci a zasloužené volno bylo touto událostí zákonitě poznamenáno. »Nic, co jsem řekla nebo udělala, nebylo dobře. Oddechla jsem si, když dovolená skončila. Trvalo však pár měsíců, než manžel našel jiné zaměstnání. Do té doby s ním nebylo k vydržení.« Podle Naděždy Verecké je v podobných situacích, které nelze ovlivnit, třeba dát najevo účast, cit a pochopení. Ve vypjatých chvílích je možné bránit se tím, že změníte prostředí a tím i okolnosti, nebo se pokusíte důsledně převádět řeč na jiné téma. Proti černým myšlenkám, které se tak snadno přenášejí, pomáhá, zaměstnáte-li mozek jednoduchým technickým problémem typu »co budu zítra vařit«. Účinným pomocníkem je intenzivní pohyb či osvědčená ženská technika boje se splínem - jít si koupit maličkost pro radost. »Pokud se pesimismus partnera prohlubuje nebo trvá nepřiměřeně dlouho, není od věci poradit se s odborníkem. Může jít o neléčenou endogenní depresi, při níž stav pozitivně ovlivní léky a terapie,« soudí psycholožka Verecká. Budete-li jinak zdravému pesimistovi pravidelně opakovat, že svět je krásný a jeho nálady pošetilé, pravděpodobně ho naštvete. Paprsky optimismu je však naštěstí možné přenášet i nepozorovaně vlastním příkladem pozitivního myšlení.