Pozor na otěhotnění, varoval kmotr Janda dívčí kapelu

"U klučičí kapely je to jinak, když se jim nějaká holka líbí, tak ať dělají, co dělají, vždycky odejdou domů v pořádku. U holek je to bohužel jinak, tam vzniká problém s těhotenstvím a to pak mají podobné kapely velký problém s tím, co dál," vysvětluje lídr Olympiku.

Nejvíc asi sympatizuje s bubenicí Helenou Machovou, zná ji totiž nejdéle, skoro patnáct let. "Mám Helenku rád," přiznává Janda. Helena coby osmnáctiletá dokončila konzervatoř a chtěla v muzice pokračovat. První agenturu, kterou našla a do které zavolala, byla právě Jandova Bestia. "Manažerka a ředitelka agentury Dagmar Durecová mi říkala, že zrovna někoho takového hledají a chtějí vypisovat konkurz. Tak jsem ji zarazila, přišla na schůzku a to místo jsem dostala," vzpomíná Helena.

Janda si dobře vybavuje, že hrávala na bicí a pořád o tom mluvila. Bylo vidět, že ji to zajímá. No a to byl už krůček k tomu, aby vznikla kapela The Apples, což bylo někdy půl roku poté. K úspěchu jim známý zpěvák pomohl písničkou. "Nedá se říct, že jsem je objevil, spíš jsem jim možná pomohl tím, že jsem jim složil písničku Tak řekni, se kterou vyhráli Děčínskou kotvu. Tenrát jsem byl na Slovensku a Helena mi volala a křičela nadšeně: "Vyhráli jsme!" Mně vůbec nenapadlo, že v soutěži, myslel jsem, že ve fotbale nebo v něčem takovém. Samozřejmě jsem měl pak velkou radost," říká Janda.

Stejně tak, jak kapela The Apples nechybí na jeho pravidelných zahradních slavnostech, tak nemohl on chybět u křtu jejich nové desky v klubu Limonádový Joe, kde kapela pravidelně vystupuje. Šel dokonce za kmotra a byl tak i přímým svědkem toho, jak P.R. manažer kapely, moderátor a bavič Pepa Libický holkám předává dárek v podobě spodních kalhotek s jejich jmény a podobiznami. Pepa je mimochodem životním partnerem Heleny Machové a založení rodiny je tak více než pravděpodobné.

"Dítě hrozí, ale kapela kvůli tomu určitě neskončí, vždycky jsme za sebe někoho našli. Pepa se mi ale směje, že mám všechno v životě naplánované a přesně nalajnované. Maminkou podle nich budu za dva roky. Problém ale je, že už to tvrdím hodně dlouho," uzavírá se smíchem Machová.