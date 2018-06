Pozor, Hiltonová cestuje po světě: rvačka do krve, rozbitá brada i šokující znalosti

Na turné nejprve zavítala do Jihoafrické republiky, kde ihned všem přítomným ukázala své zeměpisné znalosti, když před fanoušky svého snoubence prohlásila „Miluju Afriku obecně, Jižní i Západní Afriku. Obě jsou to skvělé země!“

Její cesta pokračovala do Istanbulu, kam byla Paris pozvána do poroty místní Miss. Když dědička začala na letišti pózovat místním fotografům, rozpoutala mezi nimi doslova krvavou potyčku, jejímž výsledkem byli tři ranění novináři, kteří museli být odvezeni do nemocnice.

Následně si Hiltonová odskočila do Erfurtu, odkud se v přímém přenosu vysílala televizní show německé televize ZDF Wetten, dass...?. Hiltonová si podle komentářů povídala s moderátorem pořadu Thomasem Gottschalkem překvapivě nenuceně.

Právě v Německu se podle bulvárního deníku Bild nechala slyšet, že si na probíhající cestě přeje zplodit dítě a pojmenovat ho podle místa početí. Jelikož příští Parisinou zastávkou byla česká metropole, nabízelo se i jméno Prague Hilton.



Následujícího dne v Praze, krátce po poledni, se Hiltonová s Maddenem objevila v restauraci na Staroměstském náměstí, kde je po odchodu začali honit novináři. Paris si na útěku nevšimla jednoho schodu, upadla a rozbila si bradu. Se slovy, že v Praze už ji nikdo nikdy neuvidí, pak zmizela v taxíku. čtěte - Sem už nepřijedu, řekla v Praze Hiltonová s rozbitou bradou

Cesta po Evropě sedmadvacetileté Paris Hiltonové, mezi jejíž nejznámější "kousky" patří zejména natočení soukromého porna či několikadenní pobyt ve vězení, pokračuje i nadále.

V Praze strávila jen jednu noc a už v pondělí odletěla s Maddenem do maďarské metropole. Uvidíme, čeho se od Paris dočkáme tam. Že by malého Budapeště Hiltona?