Poznejte Prahu z vltavské hladiny

17:51 , aktualizováno 17:51

Koho by napadlo vydat se na projížďku po Vltavě v mrazivém listopadovém večeru? My jsme si to vyzkoušeli. S První Všeobecnou Člunovací Společností jsme se v úterý vydali na vyhlídkovou plavbu po romantických vltavských zákoutích staré Prahy.

Prohlédněte si fotografie.