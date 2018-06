Poznáváte ji? Radana ze skupiny Holki se nemění ani v mateřství

"Mám v životě různá období a po změně zatoužím vždycky, když se se mnou něco děje. Naposledy jsem se stříhala po porodu. Nejhorší je, že nechodím ani k holiči, ale jednoduše vezmu nůžky a stříhám se v koupelně před zrcadlem sama. Kadeřník mě pak vidí maximálně dvakrát ročně, aby napravil škody, které jsem napáchala vlastní rukou," řekla iDNES.cz Radana Labajová.

Momentálně je věrná téměř přírodní zrzavé barvě a husté ofině. Její účes byl nepřehlédnutelný i na nedávném koncertě skupiny Holki na hradě Houska, kde po boku kolegyň Nikoly Šobichové a Kateřiny Brzobohaté zpívala jako za starých časů.

Skupina Holki

"Holki fungují dál, jsou to dva roky, co jsme se daly dohromady po asi šestileté pauze. Zrovna připravujeme nový singl, který bychom chtěly dostat do rádií už v září. Veřejně pak vystupujeme dvakrát až čtyřikrát do měsíce, vzhledem k tomu, že všechny máme svá zaměstnání, a já navíc dítě," objasnila zpěvačka.

Skalní fanoušci vědí, že Holki fungovaly v devadesátých letech ve čtyřech. Čtvrtou tváří byla zpěvačka Klára Kolomazníková, která je momentálně těhotná. Ke skupině se ale nikdy nevrátila. "S Klárou nespolupracujeme, rozhodla se jít vlastní cestou a vlastní kariérou, což samozřejmě respektujeme," doplnila Radana Labajová.

Ewa Farna Markéta Mayerová

Kromě skupiny Holki se na letošním 13. ročníku benefičního koncertu Noc s hvězdami na hradě Houska, jež pravidelně organizuje zpěvák Martin France, objevili i Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Ewa Farna, Petr Vondráček, Dalibor Janda či Yvetta Blanarovičová.

Zpívat měla původně i zpěvačka Marcela Březinová, vzhledem k rodinné tragédii se však omluvila dopisem, který na nádvoří přečetla moderátorka Markéta Mayerová.