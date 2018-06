Povodně zasáhly i modelku Průšovou, rodinná firma je pod vodou

Její rodiče jsou momentálně bez vody i plynu, řadu hodin byli i bez elektřiny. Dům, v němž bydlí, mají naštěstí na kopci, odnesla to ale rodinná firma, která je hned vedle řeky Jeřice.

"Všechno je pod vodou, jsou tam prý dva metry, už tady byli i hasiči, aby udělali díru do zdi, aby se to mohlo vypustit. Táta pracuje v kovovýrobě, měl tam veškerý materiál a vůbec nevíme, jaké budou škody. Hlavně netušíme, co voda zničila, nemůžeme se tam pořádně dostat," líčí Průšová.

Jedním dechem ale dodává, že její rodina dopadla ještě dobře. Jiní přátelé tolik štěstí neměli. "Je to mnoho mých známých, kteří přišli o celé domy, kamarádce ze školy voda smetla celou kadeřnickou firmu, je to vážně hrůza. Most, přes který jsem chodila do školy, už není. Ani činžák, kolem kterého jsem procházela," krčí bezradně rameny.

Severočeská Chrastava již požádala o pomoc i přes oficiální městské stránky. Nejvíc místní potřebují nářadí, košťata, ochranné rukavice, respirátory, trvanlivé potraviny, balené sušenky, pitnou vodu, hygienické a čistící prostředky, pláštěnky i nepromokavé bundy.

Průšová se do pomoci také zapojila. "Mám velké auto, takže jsem nakupovala a vozila, co bylo potřeba. Vzala jsem pitné vody, nějaké dezinfekce, jídlo. Když to člověk vidí, nemůže jinak. Vidět to v televizi je sice jedna věc, ale když se vás to pak dotkne, věc druhá," dodává modelka.

Podle jejích slov se největší voda prohnala Chrastavou v sobotu. Již v pět hodin ráno byli obyvatelé upozorněni na nebezpečí místním rozhlasem, obavy se naplnily o několik hodin později.

"V té druhé vlně to sem přišlo kolem jedné hodiny odpolední. Byla to hrozná spoušť. Teď už je slunečno, snad voda opadne co nejdřív," doufá Kateřina Průšová.