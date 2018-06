Povodně narušily Voldánové svatbu

"Až do středy, takřka do půlnoci jsem sloužila, pak jsem byla k dispozici na telefonu. Možná to bylo lepší. Neměla jsem tak moc času vymýšlet nějaké nesmysly," řekla třiatřicetiletá Voldánová. "Kosmetiku, na kterou jsem kvůli svatbě chtěla jít,

jsem odvolávala dvakrát. Vždycky jsem se jen běžela domů vyspat, abych byla na další den alespoň trochu svěží."

Nepřetržité zpravodajství České televize v kritických dnech si ostatně vyžádalo plné nasazení všech redaktorů. A tak o povodních informovali i redaktoři sportovní či ti, kteří se obvykle věnují zahraničí.

Na sobotní svatbu se velmi těšil jak moderátorčin tříapůlletý Vojtíšek, tak ženichova osmiletá dcera Terezka, děti, které mají nynější manželé s jinými partnery. "Vojtíšek se těšil tak, že známým hrdě hlásil, že se bude vdávat. Na otázku, koho si bude

brát, důležitě říkal, že maminku."

Minulý týden hlídala Vojtíška babička, tak ji Jolana pověřila, aby mu to náležitě vysvětlila. "Nechtěla jsem, aby byl zaskočený nebo zklamaný tím, že pozornost na svatbě nebude úplně soustředěna na něj," řekla novomanželka, která si i po svatbě se sedmatřicetiletým podnikatelem Petrem Císařovským ponechala své dívčí příjmení Voldánová.

Ovšem Vojtíšek, přestože se na svatbu opravdu těšil, po chvíli v mladoboleslavské obřadní síni prohlásil, že ho to už nebaví a chtěl odejít. "Během svatebního fotografování běhal k autu, lomcoval klikou a říkal, že už jede na oběd, protože má

hlad. Zkrátka ve finále to pojal tak, že jsou důležitější věci na světě než nějaká svatba..."

Ženichova dcera už vzala svatbu jako velká slečna. "Domluvili jsme se, že půjde za družičku, a společně jsme vybírali šaty v půjčovně pro ni i pro mě. Terezka byla unešená. Svatba se jí moc líbila. Když potom o půlnoci jela domů, tak jsme ji museli moc přemlouvat, aby už šla spát," dodala Voldánová.

A jak to bude se svatební cestou? "Snad ano, ale určitě to budeme směřovat někam k podzimu," říká šťastná mladá paní. První posvatební řádnou službu v televizi bude mít Jolana Voldánová ve čtvrtek. Do té doby jsou novomanželé na chalupě. Novomanželka samozřejmě na telefonu, připravená, kdykoliv to bude potřeba, přijet okamžitě do práce.