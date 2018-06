Povodeň se neohlíží na politické systémy, říká hydrolog Jan Kubát

V Železném Brodě naměřili ve čtvrtek 9. března tolik vody, jako bylo v Jizeře v roce 1888. Oproti minulému století povodeň lidi snad tolik nezaskočila. Hydrologové předpověděli průběh a kulminaci povodňové vlny dokonce velmi přesně. Vypočítali také, že další nebezpečí hrozí městu opět v sobotu. Ale - tentokrát se zmýlili. Druhá povodňová vlna se »nekonala«... »Voda je živel. Chová se často nevypočitatelně. Ale má také své zákonitosti,« říká Jan Kubát, náměstek ředitele pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu.* Předpovídání povodní máte v popisu práce. Co to obnáší?Český hydrometeorologický ústav má ze zákona na starosti předpovědní povodňovou službu. Znamená to, že na našich sedmi pracovištích - jedno je v Praze, dalších šest v bývalých krajských městech - sledujeme neustále počasí, hladiny a průtoky vody v tocích, dešťové srážky, množství sněhu a další údaje. Informace vyhodnocujeme a předáváme lidem, kteří mají na starosti ochranu před povodněmi.* K olik lidí se tedy vodou zaobírá?V Praze slouží obvykle dva hydrologové, v ostatních městech jeden. Při povodních je však ve službě patnáct až dvacet lidí. Kromě toho řada pracovníků měří průtoky přímo v terénu. Kdyby hrozila povodeň celému území republiky, jsme schopni nasadit současně asi padesát lidí.* Jak vzniká povodňová předpověď?Doposud většinou klasickou metodou tzv. odpovídajících si průtoků. Když to řeknu jednoduše: podle zpráv o tom, jak v horní části toku hladina stoupá nebo klesá a se znalostí obvyklé rychlosti postupu povodňové vlny, tvoříme předpověď pro místa na dolním toku, tzv. předpovědní profily. Ještě je k tomu třeba připočítat odhad přítoku z mezipovodí, který se dělá na základě informací o spadlých srážkách. Je to poměrně přesná metoda.* Na jak dlouho dopředu předpovídáte?Celkem vydáváme denně předpověď pro osmnáct předpovědních profilů. Pro Labe v Ústí nad Labem a pro Strážnici na Moravě jsme schopni předpovídat na 24 hodin dopředu. Pro ostatní místa se předpovědní doba zkracuje úměrně tomu, o kolik kilometrů leží blíže hornímu toku. Někde to jsou jen tři hodiny dopředu.* To není zrovna moc. Nemůžete využít modernějších metod a předpovídat s větším předstihem?Snažíme se o to. Když chceme dosáhnout většího časového předstihu, musíme do výpočtu zahrnout další prvky. V první řadě množství srážek. Pro povodí hlavních řek připravujeme algoritmus neboli srážkoodtokový model, kde podle spadlých srážek určíme, kolik z povodí bude odtékat vody. Chceme-li ještě získat na čase, musíme i srážky předpovídat. Počítáme, že s kvantifikovanou prognózou od kolegů meteorologů budeme schopni stanovit předpověď průtoků až na dva dny dopředu. Jestliže jde o povodeň z tání, pak ještě musíme simulovat, kolik je zásob vody ve sněhu...Čím máme více vstupů, tím je samozřejmě předpověď méně přesná.* Jste na takové složité počítání dostatečně vybaveni?Po katastrofální povodni v roce 1997 vláda uvolnila pro náš ústav mimořádné prostředky až do 80 milionů korun na zlepšení předpovídání povodní. Pořídili jsme nový meteorologický radar, začali budovat automatické srážkoměrné sítě, rozběhly se práce na zavedení hydrologických předpovědních modelů. V současné době však máme problémy s pokrytím provozních nákladů na tyto systémy. Šetří se všude. Celkově je ovšem stav lepší, než v jakém jsme se nacházeli před rokem 1997.* Do té doby nebezpečí povodní nikdo nebral vážně?Druhá polovina dvacátého století byla na výskyt velkých povodní chudá. Roky se vodohospodáři marně snažili přesvědčit odpovědné, že je třeba se na velkou vodu připravovat, že může přijít kdykoliv a způsobit ohromné škody. Pro osvětu jsme využívali historie. V roce 1990 jsme pořádali například konferenci při příležitosti stého výročí povodně, která v roce 1890 rozbourala tři oblouky Karlova mostu. Podařilo se odstartovat alespoň dílčí opatření ke zlepšení povodňové ochrany hlavního města. Ale šlo to ztuha.* A pak přišel rok 1997......a voda sama převzala za nás roli povodňového buditele. Už nemusíme pořádat konference.* Čím si vysvětlujete ten urputný nezájem?Lidé rádi zapomínají nebo alespoň rychle zapomínají na to, co bylo špatné. Katastrofální povodně se objevují v časových úsecích, které přesahují paměť jedné generace. Jedna nebo i dvě generace povodeň třeba vůbec nezažijí. A úředníci? T i se mění ještě častěji. Není divu, že když se řeka léta chová klidně, pozornost lidí ochabne.* To nám teď nehrozí. Je normální, že ve třech letech byly tři velké povodně?Já na tom nic nenormálního nevidím. Nezapomeňte, že byly pokaždé v jiné oblasti. I když, shodou okolností, Orlice to odnesla pokaždé. Když zkoumáte výskyt povodní na jedné konkrétní řece, zjistíte, že je velmi nepravidelný. Celá desetiletí se třeba nic neděje, a pak přijde několik velkých povodní za sebou. Příklady pro to jsou v historických záznamech i v nedávné minulosti. Neexistují ani důkazy, že by se výskyt povodní v poslední době extrémně zvyšoval.* Povodně jsme si tedy nezpůsobili sami, respektive není to důsledek socialistického hospodaření?Výskyt velkých povodní naštěstí není ovlivnitelný politickým systémem ani komerčními aktivitami. Mluvím teď o skutečně velkých, katastrofických povodních.* A co kácení lesů, vysoušení krajiny, zanesená koryta?Změny ve způsobu obhospodařování mají jistý vliv na odtokové podmínky a ovlivňují průběh menších povodní. Ale jsem osobně přesvědčen, že tak velké srážky, jaké spadly na Moravě v roce 1997, by způsobily zrovna tak velké povodně i za předpokladu, že by se krajina nacházela ve stavu jako před sto lety.* Takže jsme si prostě užili stoleté vody a teď už bude klid?Stoletá voda je odborný termín, který je laiky tradičně špatně vysvětlován. Podle naší definice je to voda s průměrnou dobou opakování jednou za sto let. Důležitá jsou ta slova průměrná doba. Možná, že pro někoho je srozumitelnější vyjádření pravděpodobnosti jejího výskytu v jednom každém roce - a ta se rovná jednomu procentu. T akže neplatí, že stoletá voda čeká Moravu až v roce 2097. S jednoprocentní pravděpodobností se může vyskytnout už letos, zrovna tak napřesrok a tak dále.Povodně v posledních letech reprezentují tři hlavní typy, které v našich podmínkách mohou nastat.Léto 1997 - Letní regionální povodeň, která byla způsobena dlouhotrvajícími srážkami zasahujícími poměrně velké území, v tomto případě severovýchod republiky.P ovodeň tohoto typu způsobuje rozvodnění všech toků, rozsáhlé a dlouhotrvající záplavy.V červenci 1997 byla ve všech směrech extrémní včetně rozsahu povodňových škod. Je označována za největší povodeň u nás v tomto století.Léto 1998 - Letní přívalová povo deň způsobená lokálním, velmi intenzivním deštěm v oblasti Orlických hor.Tyto povodně jsou charakteristické rychlým vzestupem průtoků a rychle odeznívají. Nebezpečné jsou zejména na sklonitých povodích a působí značné škody zejména dynamickými účinky rychle proudící vody. Pro hydrology představuje tento typ povodní největší oříšek, prakticky je nelze předvídat.Jaro 2000 - Typická jarní povo deň způsobená táním sněhu, v tomto případě ještě umocněná dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují hlavně na podhorských tocích, odkud se rozšiřují dolů po proudu. Obvykle trva jí dlouho a velmi pomalu odeznívají. V ětšina velkých historických povodní na našem území je tohoto typu.První psané zprávy o povodních lze nalézt v českých kronikách už od 10. století. Skutečně hydrologicky zaznamenávat a měřit se začalo v polovině minulého století; povodeň Labe v roce 1845 byla jako první hydrologicky vyhodnocena. V e stejném roce byla v Praze také zřízena Hydrografická komise pro Království české; od té doby funguje na našem území organizovaná hydrologická služba. V odoměrná pozorování se postupně rozšiřovala na další toky, až vznikla současná síť, která čítá pět set pozorovacích stanic Českého hydrometeorologického ústavu.