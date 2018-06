v překladu Jiřího Popela dostal svazek název Španěl na vesnici. Originál vyšel v roce 1965, v prestižním new yorském nakladatelství Simon and Schuster pod titulem A Spaniard In The Works. Bylo to vlastně volné pokračování Lennonovy první knížečky In His Own Write, kterou totéž americké nakladatelství vydalo rovněž v pětašedesátém roce. Pro těžko přenosnou slovní hříčku obsaženou v názvu debutu našel Luboš Trávníček už v roce 1966, kdy byly do češtiny převedeny ukázky z Lennonovy prvotiny, výraz Písání. Ten se obecně vžil a když Argo v roce 1996 vydalo In His Own Write kompletní, zvolil překladatel Petr Kopet rovněž název Písání, přestože se jinak jeho pojetí převodu od Trávníčkova dosti liší. To je pochopitelné. Lennonovy slovní hříčky, permanentní převracení slov, vyžadují od překladatele,aby nalezl své řešení, aby vytvořil parafrázi, která zprostředkuje ducha originálu. Pochopitelně, překlad je vždy interpretací, ale texty lennonovského typu onen interpretační požadavek ještě mnohem více zvýrazňují. A něco slov k Lennonovu psaní, respektive "písání": s básničkami a krátkými příběhy, k nimž kreslil ilustrace, začal již v sedmi letech. Byl vášnivým čtenářem a podmanil si jej především Lewis Carroll, otec Alenky,kraje divů a světa za zrcadlem. V sedmi John začal také s výrobou sešitů, do nichž psal, kreslil a vystřihoval z tisku fotky filmových či fotbalových hvězd. Lennon si ovšem nepřestal hrát se slovy ani v poslední dekádě svého života, což dosvědčuje kniha Skywriting By Word Of Mouth, kterou v roce 1994 vydala olomoucká Votobia v překladu Tomáše Zábranského a Davida Záleského jako Nanebepění. V doslovu z února 1986 Yoko Ono píše: "John psal Nanebepění v době, kdy se celý svět ptal, co se s ním děje. Proč už nepíše písničky? Tak tohle se s ním dělo. Napsal stránku, dal mi ji přečíst a smáli jsme se spolu." "John psal velmi rychle. Slova plynula z jeho pera jako zurčivá jarní voda; nikdy se nemusel zastavit, aby si něco promyslel," osvětluje Lennonovu metodu jeho manželka.