Pověrčivá Iva Janžurová oslavila při premiéře i výročí zřícených kulis

Zážitky z tehdejšího zranění Ivy Janžurové nejsou příjemné. Šok, pohmožděniny, bolesti zad, hrudníku, ruky i hlavy. To všechno před deseti lety herečka prožila poté, co na ni při inscenaci Marie Stuartovna spadla boční kulisa.

"Poslala jsem tam někam nahoru do oblak slib, že pokud vyváznu bez následků, budu ten den slavit jako svoje nové narozeniny, protože jsem se tenkrát skutečně podruhé narodila. Od té doby se toho držím, a když jsem párkrát zapomněla, vždycky se stalo něco nepříjemného. Proto mi před premiérou volal zeť, aby mi připomněl, že mám vedle nového představení taky zapít narozeniny," říká Iva Janžurová.

Z představení Na mělčině - Iva Janžurová a její dcera Sabina Remundová

A tak se také stalo. Jen co odehrála premiéru hry Na mělčině, za kterou sklidila obdiv i chválu, symbolicky si připila i na pověrčivost. "Při premiéře v Divadle Kalich se naštěstí kulisy ani nepohnuly, ale je pravda, že při jedné ze zkoušek se na dceru Sabinu zničehonic spustila vytažená roleta, naštěstí lehoučká. Smály jsme se, že to asi máme v rodině," doplnila.

Divadelní komedie Na mělčině, jež pro herečku představuje práci mimo domovské Národní divadlo, vypráví o dvou sestrách, jejich matce, tátově popelu a manželství s omezenou trvanlivostí. Vedle Janžurové a její dcery Sabiny Remundové na jevišti září i Barbora Munzarová a Miroslav Vladyka. Příběh, který chytá za srdce i duši, tak umocňují bravurní herecké výkony. Hru nizozemského autora Franka Houtappelse režíruje Jakub Nvota.

"Příběh této hry je konkrétní a všeobecný zároveň. V tisících variantách se opakuje a prožil nebo prožije ho každý z nás. Je to příběh modelový, který nám v jistém smyslu nastavuje zrcadlo. Pokud se nám toto podařilo, nevím, co víc můžeme ještě chtít," objasňuje režisér s tím, že jistá hloubka spočívá i v tom, že příběh hovoří o složitých situacích, ale nepoučuje. "Tam, kde už to nejde dál vážně, přinese hra humor a pomůže strávit tak závažné téma," doplnil.

Z představení Na mělčině - Barbora Munzarová, Miroslav Vladyka a Sabina Remundová

Kromě Franka Houtappelse si premiéru nenechali ujít ani Ondřej Soukup s partnerkou Lucií Šoralovou či exministr Ivan Langer.