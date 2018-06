Povedené bábovky

Myšáček přešlapoval u písku. Packy měl za zády a držel v nich lopatku. Najednou kolem cupitá myší holčička s kyblíčkem. "Hele,co mám!" křikl myšáček, "lopatku!" Holčička nic a cupitá dál. "Můžeme dělat bábovky," poskakoval za ní myšáček. Holčička nic a cupitá dál. "Umíš mluvit?" zeptal se myšáček. Holčička přikývla. "Sláva," povídá myšáček. "Bez mluvení se bábovky nepovedou. To se hned rozsypou." Holčička nic a zastavila se u divizny. "Tak proč nemluvíš?" zeptal se myšáček. Holčička otevřela pusu a ukazovala si do krku pacičkou. "No, vidím, máš pusu," povídá myšáček, "tak mluv." Holčička nic. Začala trhat žluté květy a dávala je do kyblíčku. "Jo tak, ty jdeš na diviznu," pískl myšáček. "To máš říct hned. Já ti pomůžu." A oba trhali a za chvilku byl kyblíček plný. Holčička ho nesla domů a myšáček šlapal s ní. "No, to byla rychlost," divila se doma maminka. Pak si všimla myšáčka a povídá: "Aha, ty jsi měla pomocníka." "Jo," přikývl myšáček. "Jenže ta vaše holka vůbec nemluví." "Ona nemůže," řekla maminka. "Má chrapot. Musím jí uvařit diviznový čaj." "Jo tak," pískl myšáček a maminka šla vařit čaj. Holčička vypila půl hrnku. Olízla se a slabounce povídá: "Uhm," a vypila druhou půlku. Olízla se a povídá: "A můžem dělat bábovičky." "Tak jo," poskočil myšáček a šli na písek. Celou cestu si povídali a mluvili a mluvili. Udělali řadu bábovek a pořád při tom mluvili. "Jé, ty se nám povedly," radovala se myší holčička a točila kyblíčkem. "Jo," točil lopatkou myšáček. "Při mluvení se vždycky povedou."