Používáme jednorázové pleny, přiznala hřích Kateřina Jacques

"Látkové pleny v. jednorázové - tam je to jasné. Ty látkové, pokud je to děláno tak, jak se má - tedy že se nespotřebuje přílišné množství energie na jejich praní - tak jsou optimální. V mém případě je tohle kvůli kombinaci profesního a rodinného života téměř nemožné, takže se přiznávám bez mučení: máme jednorázové pleny. Je to hřích, který si musíme odčinit někde jinde," řekla zelená poslankyně a partnerka Martina Bursíka.

Než se sešla s Tachecí, stačila Jacques dceru nakojit na Malé Straně a ihned poté dorazila do studia tramvají. Maminky by podle ní měly kojit co nejdéle.

Kateřina Jacques a Barbora Tachecí

"Každý má kojit, jak dlouho chce. Nezpochybnitelné je, že to dětem dělá dobře a sama jsem svoje děti kojila kolem sedmi měsíců, s Noemi to bude podobné," dodala Jacques.

V davu se ráda ztratí

Před kamerou iDNES.cz se dostalo i na zpívání vánočních koled. Přestože si v nich poslankyně libuje, odvahu zazpívat před národem nenašla. "Zpívám ráda, pokud mě ostatní doplní, tak se ráda v davu ztratím a ten společný zážitek ze zazpívané koledy si užiju , ale abych tím terorizovala a děsila diváky, tak to rozhodně ne," upřesnila se smíchem Kateřina Jacques.