Poulíčková: Vyčarujeme si dítě

"Manžela jsem si určitě nevyčarovala, to spíše on mne. Já teď pomýšlím na to, že bych si s ním měla tak nejdéle do dvou let vyčarovat miminko. Určitě dítě chci mít, ale zatím jsem pracovně tak vytížená, že jsem si řekla, že ještě chvíli počkám," řekla Martina Poulíčková.

"Nyní zkrátka oba pilně pracujeme, a když máme trochu času, tak si užíváme. Nedávno jsme byli lyžovat v Alpách. Pavel jezdí skvěle, já trochu hůře. Čtyři dny jsme byli úplně sami a bylo to moc hezké. Ale v příštích dnech se sotva uvidíme, protože budu v Divadle kouzel, kde se koná v pátek a v sobotu Mezinárodní festival moderní magie. Budou na něm mágové domácí i zahraniční a nejúspěšnější kouzelník získá i Grand Prix Divadla kouzel," prozradila.

"Vystupovat a kouzlit s Pavlem Kožíškem je napínavé a moc mě to baví. Na jaře poletíme do Japonska, kde máme řadu vystoupení, to bude taky zážitek," těší se dluhovlasá blondýnka.

"Pavel, zřejmě pod vlivem toho, že se pohybuje mezi sportovci, dával přednost dívkám s krátkými vlasy sportovních střihů. Přál si, abych také nosila krátké vlasy, takže jsem se dokonce po svatbě nechala ostříhat nakrátko. Už to nikdy neudělám. Když viděl, jak jsem z toho nešťastná, tak už mi do vlasů přestal mluvit," usmála se Martina Poulíčková.