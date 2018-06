Poulíčková: Vedle zpívání ráda provokuju!

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Zpěvačka Markéta Poulíčková sice neohromila bůhvíjakou originalitou, za to ale jistě podráždila přítomné mikinkou, pod kterou se skvěla už jen holá kůže. Kolikpak lidí chtělo zatáhnout za ten zip? A kdo nakonec směl? Komu šlapaly ty červené jehly po rukou a kdo dostal našleháno přes půlky páskem? Nevím, ale tuším, že Markéta si může vybírat.

Romana Vítová si konečně bere kaskadéra Petra Jákla a poslední dobou nosí až příliš často volné oblečení. To by mohlo vést k určitým spekulacím, že. Uvidíme, pravda se určitě ukáže. Superdlouhé úzké džíny vypadají na oblíbené rosničce bezvadně a přepásaný černý top jakbysmet. Hezká mladá paní.

Nějak mi připadá, že Jana Doležalová začíná být druhou Agátou - culí se na nás prostě odevšud. Rozdíl mezi těmi dvěma je, že Jana neumí vyrábět skandály. Vlastně pardon, někdo jí vykradl sklep a ona ho chce nechat zavřít až zčerná. Báječná story. Ale co bych chtěla, vždyť ona je asi vážně andílek. Nebo ho v těch bílých šatech zdařile připomíná. Chtělo by to jen trošku progumovat ten podivný potisk.

