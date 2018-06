Poulíček popírá personální zemětřesení na Nově

Ty přišly s informací, že se na soukromé televizní stanici chystá velké personální zemětřesení, které způsobí odchod řady známých tváří z obrazovky.

„Nemohu samozřejmě mluvit za vedení stanice, ani za její tiskovou mluvčí, ale myslím si, že jde o pokus, jak zvednout prodejnost deníku.

Prý si nedovede představit, že by došlo ke scénáři, který se tisk snaží veřejnosti prezentovat. „Stejně jako se ze dne na den z nikoho nestane doktor nebo novinář, ani dobrý moderátor se nezrodí den ze dne. Všechno je to cesta vývoje. Navíc, pokud vím, ještě není jasno, kdo se mezi nové tváře hlásí, ani jejich nábor není ukončen. Ostatně, to, že se po čase mění v televizi tváře a že přicházejí noví lidé, to je přece naprosto normální všude na světě. Tak proč by měla být Nova výjimkou?“ poznamenal Poulíček.

Pokud jde o dovolenou, pak tu nejlepší si představuje bez dešťů, v teple u moře. „Dovolená je pro mě komorní záležitost, kdy se sejdou čtyři a ještě lépe jen dva lidé, společně si dovolují a odpočívají. Však taky právě o tom správná dovolená je. Být někde, kde nejsou davy lidí, ale jen ti, se kterými je nám dobře,“ řekl Pavel s úsměvem.